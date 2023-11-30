Google與加拿大達成協議　年付加媒約6億買新聞

加拿大政府和Google經過多月談判後，11月29日宣布達成歷史性的協議：Google將繼續提供加拿大新聞的連結，每年支付1億加元予加拿大新聞出版商，用於支持新聞業。



加拿大文化遺產部長聖昂熱（Pascale St-Onge）稱加拿大的新聞連結將繼續出現在Google的搜尋結果，而Google每年須支付1億加元（約5.8億港元）予加拿大新聞企業。

這個協議避免了加拿大發生「新聞不出現在Google搜尋結果」的情況。

聖昂熱稱倘「世界其他地方達成更好的協議」，她將保留重新審視協議的權利。

加拿大《網上新聞法》（Online News Act）12月19日生效。它要求科企巨頭和加拿大媒體洽談合理的商業協議，付費使用該國媒體的新聞內容，否則將面臨具約束力的仲裁。

Meta並未參與29日宣布的協議，已在它旗下社交平台Facebook和Instagram封鎖加拿大用家的新聞連結。

Google唯一一次採取類似行動是在2014年，當時公司關閉在西班牙的Google News服務，因法例要求公司向出版商付費，才可展示西班牙出版商出品任何部份。2022年，在國會允許Google直接與媒體機構談判後，Google在西班牙重新啟動Google News。