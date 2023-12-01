美國德州總檢察長起訴輝瑞：在新冠疫苗有效性上誤導公眾

據路透社報道，當地時間11月30日，美國德州（Texas）總檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）起訴製藥巨頭輝瑞公司（Pfizer），指控輝瑞在其新冠疫苗有效性方面「誤導公眾」。他要求法院對輝瑞處以1000萬美元罰款，並禁止輝瑞公開宣傳其疫苗的效力。



帕克斯頓在起訴書中稱，輝瑞疫苗有效率95%的說法具有誤導性，是通過「相對危險降低率」的統計手段得出的結論，臨牀試驗數據則表明，輝瑞疫苗實際的「絕對危險降低率」僅為0.85%。他指責輝瑞公司沒有透露有關其疫苗的真實情況。

帕克斯頓還指控輝瑞公司試圖「恐嚇」任何質疑疫苗有效性的人，「輝瑞故意歪曲其新冠疫苗的功效，壓制傳播真實訊息的人，以促進產品得到快速採用並擴大商業機會。」

輝瑞新冠疫苗 : 圖為2021年9月一位醫護人士在德國準備為民眾接種新冠疫苗（Getty）

帕克斯頓認為，輝瑞「虛假、欺騙性和誤導性」的行為和做法違反了德州欺騙性貿易行為法。他要求法院判處1000萬美元罰款，禁止輝瑞公開談論其疫苗的效力。

對於帕克斯頓提出的指控，輝瑞公司予以否認。該公司在一份聲明中稱，關於輝瑞疫苗的描述「準確且具有科學依據」，「疫苗在所有年齡組中都表現出良好的安全性，有助於預防新冠病毒造成的住院和死亡等嚴重後果。」

輝瑞補充說，他們認為德州的訴訟沒有法律依據，將在法庭上對起訴書作出回應。

路透社稱，根據輝瑞公司的說法，全球已有超過15億人接種了輝瑞疫苗。美國證券交易委員會的報告顯示，該公司2021年和2022年與新冠免疫有關的收入超過740億美元。

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