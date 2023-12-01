緬甸局勢：地方武裝在主要貿易路線與緬軍衝突　濃煙滾滾槍聲不絕

緬甸少數民族武裝分子在通往泰國的一條主要貿易路線上與緬甸軍方發生衝突，造成交通堵塞，人們紛紛逃離。



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法新社報道，緬甸克倫民族聯盟的戰士星期五（12月1日）黎明時分在克倫州東部的高加力鎮（Kawkareik）與緬軍作戰。該鎮坐落在連接緬泰邊境的苗瓦迪貿易中心和仰光的亞洲公路上。

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高加力鎮以西約20公里的邦炯多鎮（Kyondoe）的一名居民稱，自星期四（11月30日）晚以來一直聽到附近軍事基地的炮火聲。

克倫民族聯盟與人民保衛軍經常並肩作戰，包括去年對高加力鎮的襲擊。在緬軍與克倫民族聯盟之間數十年的戰鬥中，仰光和苗瓦迪之間的亞洲公路經常被封鎖。

圖為緬甸高加力鎮（Kawkareik，圖內紅點）位置，鄰近與泰國邊境（Google Maps截圖）

據緬甸商務部稱，今年4月至11月，苗瓦迪是緬甸與泰國的六個官方邊境貿易口岸中第二繁忙的口岸，處理了近10億美元（近78億港元）的進出口額。自上個月以來，緬甸北部與中國接壤的兩個最繁忙的貿易中心也因撣邦少數民族武裝分子的進攻而被封鎖。

封鎖阻礙了跨境貿易，並阻礙了資金短缺的緬甸軍政府的稅收和外匯。

本文獲《聯合早報》授權轉載

