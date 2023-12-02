日本女刺殺牛郎案高岡由佳出獄變網紅　網民熱捧「最殺病嬌女友」

日本東京2019年5月一宗兇殺案有戲劇性的後續，21歲女子高岡由佳決定殺死男友，稱「因為太愛他，只好殺死他」，她菜刀砍傷身為牛郎的男友琉月後被判入獄。如今她已刑滿出獄，搖身一變成為直播KOL，繼續成為網民的熱門話題。



當年面容姣好、渾身是血的她被捕後表現淡定、毫不抵抗，乘警車時還面露微笑的模樣引發日本網友熱烈討論，稱她是「最殺病嬌女友」。而琉月逃過死劫後在法庭上為高岡由佳求情。最終她被判處3年6個月的有期徒刑。

事隔4年，有日本網民發現高岡由佳已活躍於社交網絡平台X、Youtube跟Instagram，以@uyupekochan帳號從事一些電玩實況直播、日常瑣事分享以及角色扮演之類的活動。

▼高岡由佳在社交媒體X開設的賬號發布第一個帖文：

高岡由佳手當時持菜刀猛刺琉月，對方受重傷後，她沒逃離現場後，還替對方報警求救。當警方接報到場，見她滿身鮮血，全沒抵抗，且表現平靜，甚至不時冷笑，警員都看得毛骨悚然。

她向警方供稱，她拿菜刀想殺了他，然後準備自殺，原因是「因為太愛他，只好殺死他」。這個做法當時被日本網友稱之為「現實病嬌」。

▼高岡由佳在社交媒體X開設的賬號發布自己的照片：

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除了高岡，案中撿回一命的牛郎琉月也有令人驚嘆的發展。他養傷數月後復出，以「不死鳥Luna」之名在新宿的牛郎店Servant of EVE成為高層成員，更以「痛みに負け琉月」（不會敗給痛苦的琉月）作為座右銘。由此看來，他已從襲擊中恢復過來，甚至利用事件，讓自己人氣更上一層展。