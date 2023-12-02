俄媒：俄羅斯烏克蘭和談或已啟動

俄媒12月1日稱，美國記者赫什（Seymour Hersh）在「訂閱堆棧」網站上寫道，由俄羅斯聯邦武裝力量總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）和烏克蘭武裝力量總司令扎盧日內（Valerii Zaluzhnyi）帶頭的俄烏和談似乎已啟動。



《莫斯科共青團員報》（Moskovskij Komsomolets）網站引述赫什寫道：「俄羅斯與烏克蘭之間的嚴肅和談已迅速加快步伐。」

因調查「北溪」天然氣管道爆炸事件而出名的赫什還說，推動談判背後的力量不是華府或莫斯科，而是領導作戰的兩位高級將領。

美國記者赫什2007年4月1日在卡塔爾半島電視台舉辦的論壇上發言。（Reuters）

可能的方案包括俄羅斯繼續控制克里米亞，以及在俄羅斯佔據的地方舉行選舉，讓它們加入俄羅斯；作為交換，烏克蘭可加入北約，但北約須承諾不得在烏境內有駐軍以及進攻性武器。

赫什引述一位參與最高級談判的美國官員的話說：「這不是臨時起意的事件，」他補充道：「這是扎盧日內精心策劃的。傳達的訊息是戰爭已結束，我們（俄羅斯）想要離開（烏克蘭）。如（戰事）繼續下去，將會毀滅烏克蘭的下一代公民。」

圖為烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）2023年11月21日在基輔出席記者會。（Reuters）

他稱烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）是一個未知數（wild card）。以往他不止一次說，烏克蘭應戰鬥到底。

他引述這美國官員稱，「白宮完全反對擬議的協議」，並指出：「但這將會發生。普京並沒反對。」

赫什也引述這位美國官員說，澤連斯基被告知，這是一個由烏軍與俄軍去解決問題，無論有沒有他，談判都會繼續進行。