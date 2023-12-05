美國前駐玻利維亞大使遭逮捕　被指當古巴間諜逾40年

撰文：房伊媚
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美國政府12月1日拘捕並起訴美前駐玻利維亞大使、前白宮國家安全委員會成員羅查（Victor Manuel Rocha），指控他為古巴當間諜逾40年。他服務過2屆美國政府，但被指一直稱美國為「敵人」。

美國聯邦調查局（FBI）在持續長時間的反間諜調查後，1日於邁阿密（Miami）拘捕73歲的羅查。

美國司法部長加蘭（Merrick Garland）表示，這次行動揭露外國特工對美國政府影響最大、持續時間最長的其中一次滲透。他指羅查在過去逾40年來擔任古巴政府的代理人，並在美國政府內尋找並獲得職位，令他能獲得非公開資訊，以及有能力影響美國的外交政策。

華府發聲明稱，羅查被指一直稱美國為「敵人」，用「我們」來形容他和古巴，稱古巴前領袖卡斯特羅（Fidel Castro）為「指揮官」（Comandante）、將他在古巴情報部門的聯絡人稱為同志（Compañeros）。他被指在2022年和2023年與一名臥底FBI成員見面時，承認自己是間諜。

羅查1994年至1995年擔任美國時任總統克林頓（Bill Clinton）政府的白宮國家安全委員會成員，他2000年至2002年擔任美國時任總統小布殊（George W. Bush）政府的駐玻利維亞大使。

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