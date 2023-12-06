祁湛明代表英國簽署新條約　重啟非法入境者轉送盧旺達

英國政府公布5招收緊移民政策後，12月5日又與盧旺達簽署新條約，重啟將非法入境者轉移到盧旺達的計劃。英國最高法院11月裁定，將非法入境者送到盧旺達的政策違法，擔心他們或被送返原居地。英國內政大臣祁湛明（James Cleverly，又譯克萊弗利）到盧旺達首都基加利（Kigali），與該國外長Vincent Biruta簽署新條約，確保他們不會被遣返到原來國家，令生命或自由受到威脅。



新條約在國際法中具有約束力，確保轉送到盧安達尋求庇護的非法移民，不會被遣返到具威脅的國家。條約中加強了獨立監督委員會的功能， 以確保條約內容獲得遵守，包括收容條件、庇護申請的處理，以及對個人治療等。此外，條約規定設上訴機構，由世界各地法官組成。

祈湛明指出，新條約能解決法院的憂慮，預期未來數月，可移送非法入境者到當地。他又稱，盧安達是個安全、在人道方面享有「良好聲譽」的國家，看不出任何理由質疑該國的處理。

英國和盧旺達2022年簽署總額1.4億英鎊的協議，將非法入境者轉送盧旺達，等候處理庇護申請。獲批的人將留在當地，不會回到英國，以解決非法入境者問題。英國最高法院上月駁回這項政策，指無法保證盧安達政府不會遣返，可能侵犯人權。 裁決後，辛偉誠指政府將與盧安達制定一項新條約。