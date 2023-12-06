祁湛明代表英國簽署新條約　重啟非法入境者轉送盧旺達

撰文：蕭通
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英國政府公布5招收緊移民政策後，12月5日又與盧旺達簽署新條約，重啟將非法入境者轉移到盧旺達的計劃。英國最高法院11月裁定，將非法入境者送到盧旺達的政策違法，擔心他們或被送返原居地。英國內政大臣祁湛明（James Cleverly，又譯克萊弗利）到盧旺達首都基加利（Kigali），與該國外長Vincent Biruta簽署新條約，確保他們不會被遣返到原來國家，令生命或自由受到威脅。

新條約在國際法中具有約束力，確保轉送到盧安達尋求庇護的非法移民，不會被遣返到具威脅的國家。條約中加強了獨立監督委員會的功能， 以確保條約內容獲得遵守，包括收容條件、庇護申請的處理，以及對個人治療等。此外，條約規定設上訴機構，由世界各地法官組成。

祈湛明指出，新條約能解決法院的憂慮，預期未來數月，可移送非法入境者到當地。他又稱，盧安達是個安全、在人道方面享有「良好聲譽」的國家，看不出任何理由質疑該國的處理。

英國和盧旺達2022年簽署總額1.4億英鎊的協議，將非法入境者轉送盧旺達，等候處理庇護申請。獲批的人將留在當地，不會回到英國，以解決非法入境者問題。英國最高法院上月駁回這項政策，指無法保證盧安達政府不會遣返，可能侵犯人權。 裁決後，辛偉誠指政府將與盧安達制定一項新條約。

英國最高法院裁定送非法移民至盧旺達不合法英國上訴法院駁回把偷渡者送往盧旺達政策英國高院裁定：非法入境者遣送盧旺達計劃合法
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