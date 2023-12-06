中國與阿拉伯國家和阿盟簽署共建「一帶一路」合作文件

中國外交部發言人汪文斌12月6日主持例行記者會。有記者提問，日前，中國同約旦簽署兩國政府關於共同推進「一帶一路」建設的諒解備忘錄。據了解，目前所有阿拉伯國家均已同中國簽署「一帶一路」合作文件。中方如何看待中阿共建「一帶一路」合作？



汪文斌介紹，11月29日，中國同約旦簽署《中華人民共和國政府與約旦哈希姆王國政府關於共同推進絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路建設的諒解備忘錄》。至此，中國同全部22個阿拉伯國家和阿盟簽署了共建「一帶一路」合作文件。

汪文斌說，今年是「一帶一路」倡議提出10周年，10年來，中國和阿拉伯國家作為共建「一帶一路」的天然夥伴，交出了亮眼的成績單。2022年，中阿貿易額超過4300億美元，比10年前翻了一番。中國從阿拉伯國家進口原油2.7億噸，占當年中國從全球進口總量的半壁江山。10年裏，中阿雙向投資實現了倍數級的增長，雙方在共建「一帶一路」框架下，實施了200多個大型合作項目，合作成果惠及雙方近20億人民。

汪文斌表示，「一帶一路」倡議成為重要的國際公共產品和國際合作平台，為構建中阿命運共同體提供了強有力的支撐。展望未來，中方期待同阿方在和平合作、開放包容、互學互鑒、互利共贏的基礎上，攜手推進高質量共建「一帶一路」，搭建起貫通中阿的發展帶、連心橋和幸福路，更好的造福雙方人民。