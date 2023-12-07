英媒：蘋果擬更多iPhone電池生產轉移印度

俄衛網報道，英國《金融時報》援引消息人士稱，美國蘋果公司（Apple）計劃將更多iPhone電池生產轉移到印度。



報道援引消息人士說：「如果iPhone 16電池供應一切順利，蘋果計劃將更多iPhone電池生產轉移到印度。」

消息人士指，該公司已通知零部件供應商，其傾向於在印度工廠為即將推出的iPhone 16採購電池。

消息人士告訴該報，已建議中國德賽集團（Desay）等電池製造商在印度設立新工廠，也向為iPhone供應電池的台灣電池供應商新普科技（Simplo Technology）建議增加在印度的產量，以應對未來的訂單。

過去幾年，蘋果加強了在印度的業務，並已成為該國最大的手機出口商。 最大的合同電子產品製造商和iPhone組裝商台灣富士康科技集團（Foxconn Technology Group）開始在印度泰米爾納德邦的工廠生產iPhone 15。印度生產的手機有兩種型號：iPhone 15 和 iPhone 15 Plus。

12月初，《華爾街日報》援引消息人士的話報道，最近幾周蘋果公司加快了將部分生產轉移到中國境外的速度，並要求供應商更積極地安排在其它亞洲國家組裝其產品，尤其是印度和越南。