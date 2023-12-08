委內瑞拉與鄰國爭地　美國力挺圭亞那　兩國空軍聯演

連日來，委內瑞拉和圭亞那（Guyana，又譯蓋亞那）之間的領土爭端不斷升級。在委內瑞拉國民議會通過保衛埃塞奎博地區的法律草案後，美國駐圭亞那大使館當地時間12月7日發布消息，稱美國南方司令部7日將和圭亞那國防軍合作，在圭亞那境內展開飛行行動。



白宮7日稱美國「堅定不移地」支持圭亞那的主權。美國駐圭亞那大使館表示：「這場演習建立在常規接觸和行動的基礎上，旨在加強美國與圭亞那之間的安全夥伴關係，並加強區域合作。」

聲明稱，除了此次演習之外，美國南方司令部將繼續與圭亞那國防軍在備災、空中和海上安全以及打擊跨國犯罪組織等領域進行合作，「美國將繼續致力於作為圭亞那值得信賴的安全夥伴，促進區域合作和互操作性。」

美國駐圭亞那大使館網站截圖

路透社稱，委內瑞拉和圭亞那圍繞埃塞奎博地區的領土爭端自上週末起升級。12月3日，委內瑞拉舉行全民公投，同意將埃塞奎博地區併入委內瑞拉版圖。據委中選委主席介紹，超過一半選民參加公投，95%的投票者對政府的主權訴求表示支持。

委內瑞拉總統馬杜羅12月5日發表全國電視講話，表示：「我們希望和平營救埃塞奎博人，我們的埃塞奎博地區實際上被大英帝國及其繼承人佔領，他們摧毀了這個地區。」他展示了一幅新的委內瑞拉地圖，其中包括埃塞奎博地區。

據路透社報道，馬杜羅在講話中表示，委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）和國有金屬集團圭亞那公司（CVG）將立即着手創建埃塞奎博分部，委內瑞拉將發放在埃塞奎博地區勘探和開採石油、天然氣和礦山的許可證。

委內瑞拉《環球報》（El Universal）6日稱，委內瑞拉國民議會當天一致通過了一項保衛埃塞奎博地區的法律草案。該法由馬杜羅5日提出，他稱該法規定在埃塞奎博河以西成立委內瑞拉第24州。另據西班牙《國家報》等外媒報道，馬杜羅已向圭亞那邊境派遣軍隊，準備對埃塞奎博地區提出主權要求。

馬杜羅：圖為2021年2月17日，委內瑞拉總統馬杜羅在加拉加斯出席記者會。（Getty）

圭亞那回應稱，此舉是走向吞併的一步，是「迫在眉睫的生存威脅」和「絕望的企圖」。圭亞那總統阿里（Mohamed Irfaan Ali）6日接受採訪時表示，該國已與美國、巴西等國商討此事。

美國國務院網站6日發表聲明稱，國務卿布林肯當天已同阿里通話，重申了美國對圭亞那主權的堅定支持，並呼籲雙方和平解決爭端。

另一方面，巴西、英國也對有關局勢做出了回應。路透社11月30日報道，巴西國防部表示正在監測局勢，並加強了北部邊境的「防禦行動」。巴西總統盧拉的外交顧問塞爾索·阿莫里姆12月6日表示，巴西反對委內瑞拉使用任何武力佔領埃塞奎博地區，並將敦促委內瑞拉不要威脅其鄰國。

英國外交、聯邦和發展辦公室7日在社交媒體X上表示，英國對委內瑞拉最近就圭亞那埃塞奎博地區採取的行動表示關切。「我們認為這是不合理的，應該停止。我們很明確，邊界問題已經在1899年通過國際仲裁解決了。」

現為圭亞那實際管轄的埃塞奎博地區位於圭亞那中部埃塞奎博河以西，與委內瑞拉領土相連，面積約15.9萬平方公里，占圭亞那領土面積三分之二。兩國對埃塞奎博地區歸屬問題的爭議由來已久。

圭亞那總統阿里（Mohamed Irfaan Ali）2021年11月在英國出席COP26會議時發言。 （Getty）

1899年，美英兩國在巴黎談判，將該地區管轄權劃給英國殖民統治下的圭亞那。委內瑞拉歷屆政府均不承認這一「國際仲裁」。1966年2月17日，英國政府和委內瑞拉政府在日內瓦談判，雙方達成協議，決定成立一個委員會，處理和解決埃斯奎博地區的爭端。同年5月，圭亞那擺脫英國殖民統治宣佈獨立，並承認1966年的《日內瓦協議》。委內瑞拉政府則承認圭亞那的獨立，但是，保留對埃斯奎博地區的主權要求。

路透社稱，圭亞那近年來在該地區海上邊界附近發現石油和天然氣後，兩國的爭端再度升級。

2018年2月，聯合國秘書長古特雷斯表示，鑑於一直以來聯合國調解未果，根據圭委簽署的《日內瓦協議》授予聯合國秘書長的職權，選擇將圭委領土爭端提交國際法院仲裁，聯合國將作為補充機制。2018年4月，圭向國際法院提交仲裁申請書。委對此強烈反對，堅持以雙邊談判解決有關爭端。

2020年12月，國際法院裁定，該機構有權對埃塞奎博地區爭議進行裁決。委內瑞拉對此表示譴責。2022年3月，圭亞那向國際法院提交與委領土爭端法律依據的辯訴書。同年6月，委政府向國際法院遞交《初步反對意見》書，否認1899年仲裁判決在國際法院上作為證據的可采性。2023年4月，委方《初步反對意見》書被國際法院駁回。

路透社稱，國際法院（ICJ）當地時間12月1日作出裁定，認為目前圭亞那管理並控制着爭議地區，委內瑞拉必須避免採取任何可能改變這種局面的行動。但委內瑞拉民眾通過公投拒絕了國際法院的管轄權。

在12月6日的中國外交部例行記者會上，有外媒記者問及圭委領土爭端。我外交部發言人汪文斌指出：「委內瑞拉和圭亞那都是中國的好朋友。中方一貫尊重各國的主權和領土完整，歷來支持委內瑞拉和圭亞那兩國通過友好協商，妥善解決邊界劃分問題，這符合委圭兩國人民的利益，也有利於拉美和加勒比地區的穩定、合作與發展。」

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