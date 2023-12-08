美國參議員：今年內不會針對TikTok展開立法工作

美國一名參議員星期四（12月8日）告訴路透社，美國會2023年不會展開涉及TikTok（抖音海外版）等被指引發國家安全疑慮的外來應用程式的立法工作。



據路透社報道，參議員坎特韋爾（Maria Cantwell）說，她仍在處理相關事宜，並與聯邦機構進行談判，參議院22月也針對上述疑慮舉行簡報會。

美國國會因針對TikTok的疑慮而嘗試立法，以加大權力解決這個問題，甚至包括禁止Tiktok，但相關法案已處在停滯狀態。

一些分析人士認為，考慮到Tiktok在年輕選民中的受歡迎程度，美國國會和白宮不太可能嘗試在2024年選舉年禁止Tiktok。Tiktok在美國擁有超過1.5億名用戶。

彭博社和路透社早前也報道，美國西北部蒙大拿州原定2024年起在全州境內禁止Tiktok，但美國法院11月發出禁制令，阻止針對Tiktok的禁令在蒙大拿實施，並指這項禁令侵犯用戶的言論自由。

本文獲《聯合早報》授權轉載

