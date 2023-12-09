美日韓國安高官開會　倡維護台海穩定　加強應對朝鮮威脅

美日韓安全首長會議在12月8日，於韓國首爾舉行。韓聯社同日報道，國家安保室室長趙太庸，分別與到訪的美國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan），日本安全保障局局長秋葉竹夫會面。



沙利文12月9日與趙太庸和秋葉竹夫開會後在聯合記者會上說：「我們將繼續維護台海和平穩定，以及東海和南中國海的航行自由。

三國代表有分別進行會議。在美韓安全會議上，趙太庸與沙利文一致認為韓方中止韓朝《九一九軍事協議》部分條款效力，是針對朝鮮持續違反安理會相關決議所採取的審慎而克制的措施。美韓同時重申保持開放態度與朝對話的立場。

沙利文表示，美韓同盟比任何時候都更強有力，同盟作為印太地區和平繁榮的核心軸，致力在自由民主主義、經濟發展、安全和技術革新等方面貢獻力量。

在韓日安全會議上，趙太庸與秋葉剛男就韓日關係、朝鮮問題及地區形勢、國際問題等共同關心的問題深入交換意見。

雙方提及兩國領導人在2023年舉行的七次會晤，高度評價兩國各級別、社會各界交流與合作順利開展。雙方將繼續保持密切溝通，推動安全、經濟和人員交流。

雙方一致認為朝鮮史無前例的挑釁對韓半島乃至國際社會的和平穩定嚴重威脅，並再次重申加強韓日、韓美日合作的必要，以及攜手國際社會解決朝鮮問題。