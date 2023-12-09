德國智庫：歐美對烏克蘭支持減弱　俄羅斯可能獲勝

德國智庫世界經濟研究所（IfW）12月8日表示，歐美對烏克蘭的支持正在減弱，專家警告情況若然持續，會進一步提高俄羅斯獲勝機會，烏克蘭面臨解體的危險。



IfW 統計指出，自2023年8月到10月，各國對烏克蘭的援助承諾金額為21.1億歐元，僅是2022年同期的十分之一，也是自2022年俄烏戰爭爆發以來的最低水平。

「數字驗證了人們過去數月的印象：援助方的態度變得遲疑不決。」

研究指出，烏克蘭依賴少數國家，如美國、德國和北歐國家的援助，但美國的支援並不樂觀。美國國內的政治紛爭加劇，12月6日美國參議院未能通過向烏克蘭和以色列提供1105億美元新資金計劃。

歐盟內部對烏克蘭的支持也不穩固：匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）表明會在12月中的歐盟峰會上投票反對向烏克蘭提供援助，新當選的斯洛伐克親俄總理菲佐（Robert Fico）亦已宣布停止軍援烏克蘭。

德國基民盟國防政策專家基塞韋特（Roderich Kiesewetter）表示，西方國家對烏克蘭的支持正在減弱，團結發生動搖，要求烏克蘭接受「和平」的呼聲正在增加。

隨着俄烏戰況陷入僵局，分析指出莫斯科正在消耗時間，希望特朗普（Donald Trump）能在2024年美國大選中獲勝，停止對烏克蘭援助。美國援烏規模遠遠超越其他國家，歐盟不太可能取代其位置。

基瑟維特表示，烏克蘭仍有可能借助西方的軍援取得軍事上的勝利，但相應的策略必須是「盡快提供所有急需的武器……遲疑只會造成更多生命損失，提高俄羅斯獲勝、烏克蘭解體的危險。這樣的話，我們也有責任。」