日媒：美國擬2026年停產魚鷹運輸機

美國魚鷹運輸機（V-22 Osprey）接連發生多宗致命意外，日本共同網及《沖繩時報》12月9日引述美媒報道，美國國防部計劃停止採購該款運輸機，並在2026年停產。



報道提到，美國國防部表示，美軍一共採購464架魚鷹運輸機，其中海軍陸戰隊的MV-22佔360架、空軍的CV-56有56架、海軍則引入48架CMV-22。空軍用的生產量比原先減少2架，海軍陸戰隊及海軍的餘下約30架定單則在2026年完成生產，之後後正式停產。

國防部亦指，海軍陸戰隊原定的採購數目及飛行訓練計劃不變，而且美軍會繼續使用該款運輸機至2050年代為止。多名消息人士透露，停產魚鷹運輸機除了是因為滿足採購量外，機體多次發生故障及意外，導致美國國外的採購量不足。

報道指，美國2023至24年財政年度起，只會記錄相關費用，而因為墜機等損失的數量並沒有作出填補。眾議院雖然在2024年度的預算案中加入採購海軍用新魚鷹運輸機的費用，惟參議院多名重量級議員向《沖繩時報》表示，由於發生多宗致命意外，他們都對該款飛機表達否定立場。

美國國防部原本預計可以收到400至600架魚鷹運輸機的海外訂單，並降低每架飛機的成本，但實際上只有日本引入17架。以色列等國家本來有意採購，惟未能實現，導致每架魚鷹運輸機的最終達9000萬美元左右。