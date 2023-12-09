美國哈佛MIT等拒打擊反猶太主義　右派議員促3校長辭職

路透社引述一封信函說，70多名美國議員要求美國3所頂尖大學的董事會罷免校長，理由是他們對校長在校園反猶太主義聽證會上的證詞不滿意。



在12月8日的信函中，共和黨右翼眾議員斯蒂芬尼克（Elise Stefanik）和民主黨眾議員莫斯科維茨（Jared Moskowitz）要求哈佛大學（Harvard University）、賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）和麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology）的董事會罷黜其校長，否則可視為「反猶太主義的共謀行為」。

哈佛大學校長蓋伊（Claudine Gay）、賓夕法尼亞大學校長馬吉爾（Liz Magill）和麻省理工學院（MIT）校長科恩布盧思（Sally Kornbluth）5日出席國會眾議院教育和勞動力委員會的聽證會。他們在處理親巴勒斯坦和親以色列之間的爭議方面，受到學校猶太社群的批評。

圖為哈佛大學校長Claudine Gay於2023年12月5日在美國華盛頓國會大樓舉行的眾議院教育和勞動力委員會聽證會上作證。聽證會主題為「對校園領袖究責並對抗反猶太主義」。（Reuters）

自馬吉爾和蓋伊作證以來，要求他們辭職的呼聲尤其高漲，他們在聽證會舉行期間，拒絕就斯蒂芬尼克提出的、針對猶太人發出種族滅絕呼籲是否違反學校守則的問題給出明確的「是」或「否」答案。

信函說：「你們機構的校長提供的證詞表明，你們的大學校長完全缺乏道德清晰度，並表現出有問題的雙重標準和對猶太社區的非人化思維。」

信函說：「由於當前的危機時刻，我們要求你們的董事會立即解除這些校長的職務，並要求你們提供一項可行的計劃，以確保猶太人和以色列學生、教師和教職人員在你們校園的安全。

圖為賓夕法尼亞大學校長馬吉爾（Liz Magill）於2023年12月5日在美國華盛頓國會大樓舉行的眾議院教育和勞動力委員會聽證會上作證，聽證會主題為「對校園領袖究責並對抗反猶太主義」。（Reuters）

該協議由71名共和黨人和3名民主黨人簽署。學校代表沒有立即回應記者讓他們對這封信發表評論的請求。

10月7日之後爆發的抗議活動擾亂美國各地的校園。校友和捐助者們指出，由於林林總總的反猶太人事件，大學在為猶太學生創造安全的學習環境方面做得不夠。

圖為賓夕法尼亞大學校長馬吉爾（Liz Magill）、哈佛大學校長Claudine Gay及麻省理工學院校長Sally Kornbluth於2023年12月5日在美國會大樓舉行的眾議院教育和勞動力委員會聽證會上作證。聽證會主題為「對校園領袖究責並對抗反猶太主義」。（Reuters）

本文獲《聯合早報》授權轉載

