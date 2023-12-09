美國哈佛MIT等拒打擊反猶太主義 右派議員促3校長辭職
路透社引述一封信函說，70多名美國議員要求美國3所頂尖大學的董事會罷免校長，理由是他們對校長在校園反猶太主義聽證會上的證詞不滿意。
在12月8日的信函中，共和黨右翼眾議員斯蒂芬尼克（Elise Stefanik）和民主黨眾議員莫斯科維茨（Jared Moskowitz）要求哈佛大學（Harvard University）、賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）和麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology）的董事會罷黜其校長，否則可視為「反猶太主義的共謀行為」。
哈佛大學校長蓋伊（Claudine Gay）、賓夕法尼亞大學校長馬吉爾（Liz Magill）和麻省理工學院（MIT）校長科恩布盧思（Sally Kornbluth）5日出席國會眾議院教育和勞動力委員會的聽證會。他們在處理親巴勒斯坦和親以色列之間的爭議方面，受到學校猶太社群的批評。
自馬吉爾和蓋伊作證以來，要求他們辭職的呼聲尤其高漲，他們在聽證會舉行期間，拒絕就斯蒂芬尼克提出的、針對猶太人發出種族滅絕呼籲是否違反學校守則的問題給出明確的「是」或「否」答案。
信函說：「你們機構的校長提供的證詞表明，你們的大學校長完全缺乏道德清晰度，並表現出有問題的雙重標準和對猶太社區的非人化思維。」
信函說：「由於當前的危機時刻，我們要求你們的董事會立即解除這些校長的職務，並要求你們提供一項可行的計劃，以確保猶太人和以色列學生、教師和教職人員在你們校園的安全。
該協議由71名共和黨人和3名民主黨人簽署。學校代表沒有立即回應記者讓他們對這封信發表評論的請求。
10月7日之後爆發的抗議活動擾亂美國各地的校園。校友和捐助者們指出，由於林林總總的反猶太人事件，大學在為猶太學生創造安全的學習環境方面做得不夠。
本文獲《聯合早報》授權轉載