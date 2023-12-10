美國終於起高鐵2028年通車　斥逾5,000億全面升級鐵路系統

在美國，老舊、緩慢、班次少且常常不出現的火車長期以來，一直趕不上公路和航空交通的服務水平。美國政府宣布的鐵道翻新計劃目標，就是要改變鐵道運輸的落後狀態。



成立於1971年美國國家鐵路客運公司（美國國鐵，Amtrak）獲得巨額發展撥款。照片為2008年6月13日停在內布拉斯加州Holdrege車站的一列Zephyr列車。（Reuters）

首條高鐵線2028年完工

法媒報道，美國政府星期五（12月8日）公布了重大的鐵路投資計劃，其中包括建設連接洛杉磯和拉斯維加斯的美國第一條高速列車線，目標是在2028年完工。此舉是到2040年將美國鐵路客運量增加一倍的宏偉目標的項目之一。

運輸部長布蒂吉格（Pete Buttigieg）說：「如果沒有鐵路，就不會有今天這個國家。」他指出，美國現在「在客運鐵路方面落後於其他國家」。

圖為美國運輸部長布蒂吉格（Pete Buttigieg）2023年5月8日現身白宮南法院禮堂。他當時在聆聽總統拜登就航空業以及保護消費者的議題發表講話。（Reuters）

撥款660億美元添購列車

重大鐵路項目是美國總統拜登上任後不久推動的基礎設施投資計劃之一，該計劃撥款660億美元（5154.8億港元）用於添購客運列車。這是自1971年美國國家鐵路客運公司（美國國鐵，Amtrak）成立以來，撥給客運鐵路的最大一筆資金。

這家公司的成立，是為了減輕私人貨運公司的客運負擔，目前，它在全國範圍內運營城際鐵路線。美鐵公司負責翻修工程的執行副總裁梅森（Laura Mason）告訴法媒，額外資金的作用是開啟「客運鐵路的新時代」。

她說：「這對美國客運鐵路來說將是真正的變革。」她補充道，當今的列車多是在百多年前建造的基礎設施上運行的。

三藩市和洛杉磯之間另一條線路建設中

從新建線路到延伸現有線路，數十個項目將受益於新的資金。除了洛杉磯—拉斯維加斯線路外，三藩市和洛杉磯之間的另一條線路也在建設中，每條線路將獲得約30億美元的資金。

圖為2011年2月8日，美國國家鐵路客運公司（美國國鐵，Amtrak）的Acela快速列車（Acela Express）在華盛頓聯合車站（Union Station）行駛。（Reuters）

列車班次將增加 老化車站將改造

列車班次也將增加，老化的車站將進行改造，計劃還包括使用速度更快、更舒適的新列車。

美國鐵路乘客協會會長馬修斯（Jim Mathews）告訴法媒，火車在19世紀美國西部的發展中發揮了至關重要的作用，但今天的網絡已經「只剩骨架」。

他解釋說，在波士頓、紐約和華盛頓之間的東北部旅行「將是一次相對輕鬆的經歷」。相比之下，從東到西穿越美國就得花上兩天到兩天半的時間。他說：「你必須在芝加哥換車……如果你想要一個臥鋪，你必須提前幾個月預訂。」

梅森說，這不僅僅是一個修復鐵軌和建造新火車的計劃，計劃還會「改變人們的出行方式，關係到我們如何鼓勵人們從汽車、飛機轉向火車」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

