以色列轟炸加沙平民死亡比例高達61%　專家：史無前例殺戮

以色列《國土報》（Haaretz）報道，稱研究發現以軍在加沙的空襲是近年造成平民死傷最嚴重的軍事行動，比例達到61%，比20世紀的任何衝突都要高。



《國土報》12月9日發表以色列公開大學（Open University of Israel）社會學教授列維（Yagil Levy）的分析，發現在過去2012至2022年的三次加沙行動中，空襲中平民死亡人數佔總死亡人數的比例約為30至40%。但在當前的「鐵劍行動」的首三個星期，平民死亡人數佔總死亡人數的比例上升到61%。

列維形容這是以軍在加沙進行的「史無前例殺戮」。

根據列維說法，這比例遠高於20世紀全球所有衝突中平民死亡人數的平均值，即約50%左右。

列維表示：「廣泛殺害平民對以色列的安全毫無貢獻，當失去家人的加人從廢墟走出來後，他們將尋求報復。」

這項研究證實了10天前以色列-巴勒斯坦出版物《+972 Magazine》和希伯來語媒體《Local Call》的調查結果，調查發現以色列蓄意瞄準住宅區攻擊，以造成大規模平民傷亡，希望人們「對哈馬斯產生反感」。