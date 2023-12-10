王文濤晤沙特投資大臣法利赫　中方稱願持續擴大貿易投資合作

中國商務部長王文濤12月10日在北京會見來訪的沙特阿拉伯投資大臣法利赫（Khalid bin Abdulaziz al-Falih）。王文濤稱，中方願同沙方一道，共同推動共建「一帶一路」倡議同沙特「2030願景」深度對接，持續擴大貿易投資合作。



雙方重點就落實兩國領導人共識、深化雙邊經貿合作交換意見。

王文濤表示，中方願同沙方一道，持續擴大能源資源、基建設施、高新科技等領域合作規模，在推進各自民族復興偉大歷史進程中堅定互相支持。

他指2023年是共建「一帶一路」倡議提出10周年，中國國家主席習近平在第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇上宣布中國支持高質量共建「一帶一路」的8項行動，為世界各國實現和平發展、互利合作、共同繁榮的現代化指明方向。

他說2022年12月，習近平對沙特進行國事訪問期間，同沙特國王薩勒曼（Salman bin Abdulaziz Al Saud）、王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）就加深雙邊合作達成多項重要共識，引領中沙關係邁進全面加深發展的新時代。他指在兩國領導人的親自關心和戰略引領下，中沙全面戰略夥伴關係持續加深，雙邊經貿合作取得豐碩成果。

法利赫稱，沙中友誼源遠流長，共建「一帶一路」倡議為雙邊經貿合作提供新動力，中國已成為沙特實現「2030願景」值得信賴的夥伴。沙方希望進一步擴大雙邊貿易投資合作規模，願與中方一道，不斷挖掘合作潛力，發揮互補優勢，攜手打造多元、持久的經貿關係，實現互利共贏。