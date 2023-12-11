巨型海怪發現？　英國侏羅紀海岸掘出最完整「水下暴龍」化石

撰文：藺思含
出版：更新：

英國古生物學家於英格蘭南部多塞特郡（Dorset）著名的侏羅紀海岸（Jurassic Coast）近日發現1.5億年前的海洋古生物——上龍（Pliosaur）的頭骨化石，為迄今發現的同類化石中最完整的一具。。

據英媒報導，古生物學家埃奇斯（Steve Etches）與化石愛好者雅各布斯（Phil Jacobs）先前在英格蘭世界文化遺產侏儸紀海岸散步時，偶然發現了這一長達2公尺的上龍頭骨化石。

這種海洋爬行動物身長10至12米，擁有四隻強有力的鰭肢，可以在海水中高速潛行。上龍還有130顆十分鋒利的牙齒，每顆牙的背面都有細細的脊紋，可幫助刺穿其他動物的肉體。

埃奇斯表示，全球範圍內幾乎沒有發現過細節如此完整的標本，即使有，往往也有很多缺失的部分，而這個新發現的上龍化石雖然略有變形，但沒有一塊骨頭缺失。他將於明年在其私人的博物館「Etches Collection」展示這尊上龍頭骨標本。

英國布里斯托大學（Bristol University）地球科學學院研究人員羅威（Andre Rowe）表示，上龍體型之巨大，他認為在上龍附近的任何生物將沒有活命機會，形容上龍就是「水下暴龍」。

據估算，上龍閉嘴咬碎獵物的力量達33,000牛頓。相比之下，暴龍咬碎獵物的力量為45,000牛頓、鹹水鱷魚為16,000牛頓、獅子的下顎咬合力量為4,000牛頓，狗則為1,000牛頓，人類則只有700牛頓。目前，鹹水鱷魚為現存生物中，下顎力量最強大的動物。

雲上嶺南｜守護植物界「活化石」　珍稀野生桫欏群在廣東安家繁衍雲南羅平發現海生爬行動物新物種化石　命名「玲瓏南蛇龍」中澳關係回暖　澳洲國家美術館首次向中國返還文物包括潛龍化石
英國
化石
考古
恐龍