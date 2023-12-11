巨型海怪發現？　英國侏羅紀海岸掘出最完整「水下暴龍」化石

英國古生物學家於英格蘭南部多塞特郡（Dorset）著名的侏羅紀海岸（Jurassic Coast）近日發現1.5億年前的海洋古生物——上龍（Pliosaur）的頭骨化石，為迄今發現的同類化石中最完整的一具。。



據英媒報導，古生物學家埃奇斯（Steve Etches）與化石愛好者雅各布斯（Phil Jacobs）先前在英格蘭世界文化遺產侏儸紀海岸散步時，偶然發現了這一長達2公尺的上龍頭骨化石。

這種海洋爬行動物身長10至12米，擁有四隻強有力的鰭肢，可以在海水中高速潛行。上龍還有130顆十分鋒利的牙齒，每顆牙的背面都有細細的脊紋，可幫助刺穿其他動物的肉體。

埃奇斯表示，全球範圍內幾乎沒有發現過細節如此完整的標本，即使有，往往也有很多缺失的部分，而這個新發現的上龍化石雖然略有變形，但沒有一塊骨頭缺失。他將於明年在其私人的博物館「Etches Collection」展示這尊上龍頭骨標本。

英國布里斯托大學（Bristol University）地球科學學院研究人員羅威（Andre Rowe）表示，上龍體型之巨大，他認為在上龍附近的任何生物將沒有活命機會，形容上龍就是「水下暴龍」。

據估算，上龍閉嘴咬碎獵物的力量達33,000牛頓。相比之下，暴龍咬碎獵物的力量為45,000牛頓、鹹水鱷魚為16,000牛頓、獅子的下顎咬合力量為4,000牛頓，狗則為1,000牛頓，人類則只有700牛頓。目前，鹹水鱷魚為現存生物中，下顎力量最強大的動物。