菲律賓船隻危險衝撞中國海警船　外交部：已向菲方嚴正交涉

外交部發言人毛寧主持12月11日例行記者會，回應記有關12月10日菲律賓船隻與中國海警船發生碰撞事件。事發後菲律賓總統、國家安全委員會對中方攻擊指責，記者就此詢問中方回應。



毛寧對此表示，12月10日，菲律賓一艘運補船，一艘公務船和兩艘海警船，未經中國政府允許，擅自闖入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域，企圖向仁愛礁非法「坐灘」的軍艦運送建築物資。其間，菲方船隻不顧中國海警船警告，執意沖闖仁愛礁潟湖，並以危險方式衝撞現場的中國海警船。菲方上述舉動嚴重侵犯中方主權，危害中方船隻和人員安全。中國海警依據國內法和國際法，對菲方船隻採取必要措施，操作專業克制，合理合法。中國外交部已就此向菲方提出嚴正交涉，表示強烈抗議。

毛寧表示，我想強調的是，仁愛礁是中國南沙群島的一部分，中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。這是在長期歷史進程中形成並確立的，符合包括《聯合國憲章》在內的國際法。菲律賓依據非法無效的「南海仲裁案」所謂裁決，主張仁愛礁屬於菲律賓的「專屬經濟區和大陸架」，否定中國對仁愛礁的領土主權，違反國際法原則，在法律上是站不住腳的。

「近期，仁愛礁海域多次發生緊急事態，責任完全在菲方，根源在於菲方違背承諾，拒不拖走非法『坐灘』的軍艦，並企圖對其實施大規模加固，實現永久侵佔。」毛寧進一步表示，中方堅決反對菲方侵佔仁愛礁的圖謀，已經通過多個層次、多個渠道向菲方表明了中方的嚴正立場。我們要求菲方不得向非法「坐灘」的軍艦運送用於大規模維修加固的建築物資，並提出妥善管控仁愛礁局勢的倡議。但是菲方無視中方的善意、誠意和克制，違背自身承諾，不斷在仁愛礁海域侵權挑釁，製造事端，持續散佈虛假信息，渲染炒作，嚴重違反國際法和《南海各方行為宣言》，嚴重侵犯中國的領土主權和海洋權益。中方再次敦促菲方停止海上侵權挑釁，停止對中方的無端攻擊抹黑，不要採取破壞南海和平穩定的行為。中方將繼續按照國內法和國際法，採取必要措施，堅決應對任何侵權挑釁行徑，堅定維護自身的領土主權和海洋權益。

圖為2014年3月29日，菲律賓海軍陸戰隊成員在登陸艦「馬德雷山號」（BRP Sierra Madre）上拍照。這一艘破舊的菲海軍艦艇自1999年以來一直在仁愛礁（菲稱阿雲金暗沙，Ayungin Reef）擱淺，並成為南海有主權爭議的仁愛礁上的菲軍小隊留守的地方。（Reuters）

中國海警局12月10日上午兩度通報稱，菲律賓兩艘海警船、一艘公務船和一艘運補船闖入南沙群島仁愛礁鄰近海域，試圖向非法「坐灘」軍艦運送物資，中國海警對這些船隻採取「管制措施」。

中國海警局新聞發言人甘羽當天下午說，菲方艦艇和中國海警船發生刮蹭是菲律賓蓄意「碰瓷」造成的。「我們正告菲方立即停止侵權行徑，嚴格管束一線挑釁舉動，不要搬起石頭砸自己的腳。」

甘羽重申，中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有「無可爭辯的主權」，中國海警將在中國管轄海域持續開展維權執法活動，堅決維護國家主權和海洋權益。