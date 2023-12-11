日媒：岸田文雄基本決定撤換4名安倍派閣員

日本自民黨爆出「回佣醜聞」後，日媒12月11日稱，日本首相岸田文雄基本決定撤換隸屬該安倍派的4名閣僚，並已開始甄選後任。日媒同日較早時稱他有意擬撤換安倍派的所有閣員、副大臣、政務官，合共15人。



共同網11日稱，他可能最快在13日國會閉幕後、本週內撤換這些官員。

共同網11日引述消息人士稱，自民黨擬撤換擔任安倍派事務總長的國會對策委員長高木毅，至於政務調查會長萩生田光一，自民黨會繼續協調是否撤換。

報道指，岸田文雄11日被記者問到是否會改組內閣以及調整黨內高層人事，他回答說：「為避免國政出現延遲，我會在合適時機考慮合適的應對。國民對政治資金的疑慮蔓延。我嚴重認識到此事，並抱有危機感。」

內文指，官房長官松野博一、國會對策委員長高木毅、參議院幹事長世耕弘成在內的安倍派幹部可能分別收取超過1000萬日圓（約53萬港元）回佣，而5年內整個派系的「小金庫」規模可能達到數億日圓。

日本放送協會（NHK）報稱，安倍派的議員有販售籌款宴會餐券的配額，超過配額的金額被用作給議員的「回佣」。回佣金額並未刊載在派閥或議員的政治獻金收支報告，成為不列帳的「小金庫」。

共同網稱，數十名安倍派議員可能收回佣，東京地方檢察廳特搜部推進對10人以上的派系工作人員和議員秘書，讓他們自願為前提下接受詢問。