親歐派領袖圖斯克當選波蘭總理　明日宣誓就任

波蘭國會12月11日對莫拉維茨基政府投下不信任票，並選舉親歐派領袖圖斯克（Donald Tusk）為總理。波蘭總統杜達（Andrzej Duda）12月13日9時（香港時間13日下午4時）引領新總理圖斯克宣誓就職。



眾議院當晚舉行的總理選舉投票，在國會460席中，莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）領導的政府獲得190票支持, 266票反對。其後圖斯克以248票支持，201票反對當選。

圖斯克將負起組閣的責任。圖斯克政府宣誓就任後，有2週時間在國會發表施政綱領，之後國會將考慮是否對新政府投下信任票。

杜達11月初宣布，在國會選舉勝出的政黨可先組閣，於是來自法律與公正黨（PiS）的莫拉維茨基接手進行。莫拉維茨基政府11月27日宣誓就職，按例眾議院在14天對其進行信任投票。

2023年12月11日，波蘭國會投票支持公民聯盟黨（Civic Coalition，KO）領袖圖斯克擔任總理。（Reuters）

圖斯克領導的波蘭反對派在10月15日舉行的國會選舉中取勝。波蘭現國會與上屆國會不同，莫拉維茨基的法律與公正黨保住國會第一大黨地位，獲得194席，但議席未過半數，無法單獨執政。

10月15日的選舉結果顯示，反對派公民聯盟黨獲得157個席位，第三條道路黨獲得65個席位，左翼黨獲得26個席位，歐洲懷疑論者和民族主義者的聯盟黨獲得18個席位。

圖斯克曾在2007年11月至2014年9月擔任波蘭總理，2014年12月到2019年11月擔任歐洲理事會主席。

2023年12月11日，公民聯盟黨（Civic Coalition，KO）領袖圖斯克在波蘭國會投票支持他擔任總理後發表講話。（Reuters）

如國會無法以多數票確定總理的任命，或新總理之後被投不信任票，權力將再次回到總統手上，他將自行任命總理並授權組建政府，新組建的政府也將宣誓就職，並需獲得國會的信任票。

如這位總理也無法獲得信任票，按照憲法，波蘭總統應縮短國會的任期，也就意味着該國將舉行新的國會選舉。