安倍派回佣醜聞：日媒稱岸田明將撤換4閣員　松野或難逃下台命運

日媒12月12日稱，有關自民黨安倍派（清和政策研究會）政治籌款宴會收回佣問題，首相岸田文雄最快在14日撤換隸屬該派包括官房長官松野博一在內4名閣僚。



共同網12日稱，有關方面目前還在協調撤安倍派的5名副大臣和6名政務官。眾院12日全體會議對立憲民主黨提交的對松野博一不信任決議案表決。執政黨以多數反對予以否決。

網站11日稱，岸田可能最快在13日國會閉幕後、本週內撤換這些官員。

安倍派有數十名所屬議員被認為收取了回佣。東京地方檢察廳特搜部預計在13日國會閉幕後，向獲得回佣較多的議員等展開詢問。

共同網12日稱，安倍派過去5年給予所屬議員的回佣總額可能高達5億日圓（約2687萬港元）。

網站引述相關人士透露，安倍派被指有數十人收取回佣。參議員大野泰正超過5000萬日圓（約268.８萬港元），眾議員池田佳隆和谷川彌一也各收取逾4000萬日圓（約215萬日圓）。

岸田派也有份

官房長官松野博一、國會對策委員長高木毅、參議院幹事長世耕弘成在內的安倍派幹部可能分別收取超過1000萬日圓（約53萬港元）回佣，而5年內整個派系的「小金庫」規模可能達到數億日圓。

日本放送協會（NHK）報稱，安倍派的議員有販售籌款宴會餐券的配額，超過配額的金額被用作給議員的「回佣」。回佣金額並未刊載在派閥或議員的政治獻金收支報告，成為不列帳的「小金庫」。

除了安倍派，共同網12日獲悉，自民黨的岸田派（宏池會）也可能有同類問題。

共同網12日引述岸田派相關人士稱，「有可能存在工作上的失誤。」金額等細節尚不清楚。岸田派事務局稱，會在掌握準確事實關係的基礎上妥善應對。