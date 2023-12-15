美國兩院通過年度國防授權法　8,860億美元軍費預算創紀錄

美國眾議院12月14日以310比118票，通過年度《國防授權法》（National Defense Authorization Act，NDAA），內容包括創紀錄的8,860億美元年度軍費開支，並授權援助烏克蘭及在印太地區抗衡中國等政策。法案前一天已在民主黨控制的參議院，以87比13票大比數通過。現將送交白宮由總統拜登（Joe Biden）簽署成為法律。



法案為年度國防作出撥款，內容從今年為軍隊加薪5.2%，到購買船艦、彈藥和飛機等，因此也備受洛歇馬丁（Lockheed Martin，又譯洛克希德·馬丁）、RTX 等主要國防公司關注。今年的法案長達近3,100頁，授權金額達8,860億美元，比去年增長 3%，也是國會連續第63年通過NDAA。

今年早些時候，分別由兩黨控利眾議院和參議院，各自通過自家版本的NDAA。目前批准的是兩黨和兩院協調後版本，避開了部份存在分歧的條款，例如軍人墮胎和變性福利。

此法案將一項「烏克蘭安全援助計劃」（Ukraine Security Assistance Initiative）延長至 2026 年底，授權在截至2024年9月30日的財政年度，以及再下一個財政年度，各為該計劃提供3億美元。但與拜登以緊急開支方式，正尋求國會向烏克蘭增撥的610億美元相比，3億美元顯得微不足道。

該項緊急支出在國會仍然膠著，雖然烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）12日親自赴美遊說，但共和黨拒絕鬆口。