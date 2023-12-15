習近平就美中貿易全國委員會成立50周年致賀信

中國國家主席習近平12月15日向美中貿易全國委員會（USCBC）成立50周年慶典活動致賀信，向委員會及全體成員表示祝賀，向長期關心和支持中美經貿合作的美國各界人士致以誠摯問候。



習近平表示，當今世界正經歷百年未有之大變局，中美能否攜手合作，共迎挑戰，事關兩國人民利益，影響人類前途命運。習近平表示在三藩市他與拜登（Joe Biden）總統舉行會晤，就事關中美關係發展的重大問題深入交換意見，達成重要共識。中方願本着相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，同美方相向而行，推動中美關係健康、穩定、可持續發展。

習近平強調，中美經貿關係是兩國關係的重要組成部分，為兩國人民帶來許多實實在在的福祉，中國將堅定不移推動高質量發展，堅定不移推進高水平對外開放，建造市場化、法治化、國際化的營商環境，中國式現代化將為包括美國企業在內的各國企業帶來更多機遇，中美加強經貿合作潛力巨大、空間廣闊、前景可期。

習近平表示，希望美中貿易全國委員會及會員企業繼續在中美兩國之間搭建更多友好交往的橋梁，編織更多務實合作的紐帶，為中美譜寫下一個五十年合作共贏新篇章貢獻力量。

美國總統拜登（Joe Biben）同日亦向美中貿易全國委員會成立50周年慶典活動致賀信。

美中貿易全國委員會成立於1973年，總部位於首都華盛頓，是中美兩國建交前美方專門成立的民間對華貿易組織，長期致力於推動中美關係發展和兩國經貿合作。