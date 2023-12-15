美國民調：工會和女性不滿拜登　特朗普密歇根州領先

彭博新聞社/Morning Consult的一項民調結果顯示，由於美國選民對經濟仍然感到悲觀，尋求連任的拜登在密歇根州的支持率落後於前總統特朗普。



在11月27日至12月5日的民調中，特朗普以46%領先於拜登的42%；在10月和11月初的民調中兩人打成平手。 不過特朗普的領先優勢仍在4個百分點的誤差範圍內。

月度民調顯示，官司纏身的特朗普在所有七個關鍵搖擺州的支持率都超過拜登。

拜登失去了密歇根州郊區女性和18至34歲選民的支持。儘管他是第一位加入糾察線支持美國汽車工人聯合會的在任總統，但民調顯示拜登和工會成員的關係並沒有改善，無法幫助他打贏特朗普。

美國前總統、共和黨總統候選人特朗普2023年12月13日在美國艾奧瓦州舉行的「致力於黨團」活動中發表講話。在他後方的佈景版，印有「讓美國再次偉大」（Make America Great Again，MAGA）的標語。（Reuters）

失去密歇根州對於拜登連任的希望將是毀滅性的打擊。2020年他在密歇根州以15萬4188票的優勢擊敗了特朗普。在2016年大選中，密歇根州對特朗普同樣至關重要，當時他以1萬零704票的微弱優勢拿下這個民主黨的長期票倉，同時還贏得了威斯康星和賓夕法尼亞州。

通貨膨脹似乎正在壓低女性對拜登的支持率。 密歇根州羅斯商學院商業經濟學和公共政策副教授米勒說，女性通常比男性更常去雜貨店購物，她們對生活必需品的上漲有更深的感受。

Morning Consult副總裁拜伊（Caroline Bye）說：「總體而言，女性對經濟、日常商品和服務的價格不太滿意，似乎感覺到經濟對她們的打擊更大。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

