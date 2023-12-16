韓美計劃2024年中期前完成策劃核戰略指南

韓美決定在2024年中期之前制定完成關於策劃和運用核戰略的指南，並爭取在2024年6月構築完成延伸威懾體系。



韓聯社報道，韓美12月15日在華盛頓特區舉行核咨商小組（NCG）第二次會議，韓國國家安保室第一次長金泰孝會後表示，韓美核戰略指南將明確如何遏制和應對朝鮮核威脅，韓美商定明年制定完成指南，指南將包含共享有關核武的情報、核危機爆發時的協商流程、構建兩國領導人之間的安全對話渠道等內容。

政府一名官員當天會見記者時就韓美安全對話渠道表示，雙方正在構建兩國領導人在危機發生時及時通話的機制。

對於美國核戰力和韓國非核戰力之間的對接問題，金泰孝稱，韓美不斷細化美方核戰力和韓方非核戰力的對接和運用規劃，以實現聯合作戰。金泰孝還稱，美方向韓調遣戰略武器將與加強延伸威懾相結合，今後有望更有系統地共同執行任務。明年的韓美聯合軍演將包含核作戰情景。

金泰孝表示，美國明年將對韓國政府人士提供有關核戰略的培訓，提升韓方核政策負責人的相關知識和實戰能力。

他指會上已批准今後六個月的工作計劃。韓美將通過核咨商小組推動兩國一體化的延伸威懾體系建設。直到明年6月舉行下一次會議前，韓美將為優化延伸威懾體系奠定實質性基礎。

韓美核咨商小組第二次會議星期五在美國五角大樓舉行，金泰孝和白宮國家安全委員會情報及國防政策高級協調員比塔爾為雙方首席代表，來自兩國國安、情報、軍事等各部門的共60餘人與會。

本文獲《聯合早報》授權轉載

