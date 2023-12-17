美國駐華大使：《中美科技合作協定》續簽未定

美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）12月15日說，他已開始與中國就續簽中美科技合作協定展開磋商，雖然該協定的內容須要與時俱進，但新協定能否簽成仍充滿變數。



據路透社報道，中美科技合作協定是兩國在1979年正式建交後，簽署的第一份協定。該協定原定今年8月到期，但當時美國國務院尋求展延6個月，以便與中國就強化條款進行談判，而北京方面表達續約的強烈意願。

伯恩斯星期五（12月15日）在華盛頓智庫布魯金斯研究所對現場聽眾說，中美科技合作協定是美中合作的「基石」（bedrock），但並未涵蓋人工智能、生物科技、機器學習和量子數學等領域的進展。

他說：「我幾周前在北京與（中國）新任科技部部長會面，我們正開始就協定是否延長、是否要簽訂新協定，以及當中會涉及哪些問題，與他們展開討論，我認為這會很複雜。」

伯恩斯也說：「我們提出了必須使協定現代化的期望，也表明我們不一定會達成一致，我認為雙方都同意這一點。」他補充說，有關談判將在接下來的幾個月內進行。

中國科技部長陰和俊2023年11月21日在北京會見美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）。（中國科技部）

美國支持延長該協定的人士認為，如果不這麼做，美國將失去了解中國技術進步的寶貴機會。美國國會中的一些共和黨人卻主張廢除該協定，理由是擔心工業間諜活動、強制技術轉讓和其他可能助長中國軍事現代化的策略。許多分析人士則說，在與中國的戰略競爭加劇之際，該協定至少必須重新修訂，以保障美國的創新成果。

另據彭博社引述知情人士說，愈來愈多的中國機構和國有企業，已要求員工不要攜帶美國手機品牌蘋果iPhone和其他國外品牌的手機上班。

知情人士透露，在過去一至兩個月內，至少有八個省份的多家國企和政府部門，開始指示員工使用中國品牌手機。

路透社9月曾報道，至少三個部委和政府機構的工作人員，被告知不要在工作中使用iPhone。

本文獲《聯合早報》授權轉載

