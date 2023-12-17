朝鮮射短程彈道導彈　平壤「補刀」狠批：美韓是軍事暴徒鹵莽行動

撰文：許懿安
出版：更新：

日本及韓國在12月17日晚接近同時稱朝鮮向日本海（韓稱東海）發射一枚彈道飛彈。韓國公布消息數分鐘後，朝鮮國防省譴責美國和韓國是「暴徒」，進行鹵莽的軍事行動。韓國稱朝鮮發射的是短程彈道導彈。

朝中社17日晚引述朝鮮國防省聲明稱，美國核動力潛艦密蘇里號（USS Missouri）抵達韓國，是證明華府正在考慮核戰的最新舉動。

朝鮮稱，任何針對其使用核武的行為都將面臨先發制人和破壞性反應。

它的言論似乎是在回應美國2天前的警告。美國稱，若朝鮮對美國或盟友發動核攻擊，都會招致政權終結。

美韓核諮商小組（NCG）12月15日在華盛頓召開第二次會議，會後美韓發聯合聲明，稱美國重申堅定不移向韓國提供延伸威懾，並會迅速、壓倒性、果斷回應朝鮮對韓國的核攻擊。

日本電視台日本テレビ（NTV）其後報道稱，導彈落在日本專屬經濟區（EEZ）以外。

韓軍方則正在分析導彈型號、飛行距離等具體參數。

朝鮮導彈：朝中社2023年11月15日發布的這張照片顯示，朝鮮正在測試用於中遠程彈道導彈的新型固體燃料引擎。（Reuters）

11月任務被指失敗

朝鮮對上一次發射彈道導彈是在11月21日晚上11時05分。當時導彈從平壤順安區域發射到東海，與今次發射相隔25天。

青瓦台國家安全保障室主任對於11月21日的發射進行評論時稱：「朝鮮發射固體燃料IRBM（中程彈道導彈），不過，已確定發射失敗了。」

朝鮮2023年11月21日發射偵察衛星「萬里鏡-1號」，圖為韓國電視台報道的畫面（ REUTERS ）

稱將發射更多衛星

朝鮮不止一次表示會進行更多發射活動。朝中社12月9日發文稱朝鮮決意發射更多偵察衛星，以蒐集敵方的軍事活動資訊。

平壤11月發射的「萬里鏡1號」偵察衛星引起美日韓警戒，三國先後譴責朝鮮發射偵察衛星行為，違反聯合國安全理事會決議。

朝中社12月9日發表的評論文章稱發射偵察衛星是朝鮮自我防衛的權利，稱朝鮮決意在不久的將來發射更多偵察衛星，以蒐集敵方的軍事活動資訊。

韓美12月15日舉行核諮商小組第二次會議時，韓國國家安保室第一次長金泰孝稱，朝鮮有可能在本月試射洲際彈道導彈（ICBM）。

美國再次警告朝鮮　發動核攻將招致覆滅韓國料朝鮮月內再試射洲際彈道導彈朝媒回顧朝鮮「2023年最大成果」：成功發射衛星及核潛艇下水朝鮮揚言發射更多偵察衛星　蒐集敵方軍事情報
朝鮮導彈
朝鮮(北韓)
日本
韓國
朝韓關係