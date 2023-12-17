朝鮮射短程彈道導彈　平壤「補刀」狠批：美韓是軍事暴徒鹵莽行動

日本及韓國在12月17日晚接近同時稱朝鮮向日本海（韓稱東海）發射一枚彈道飛彈。韓國公布消息數分鐘後，朝鮮國防省譴責美國和韓國是「暴徒」，進行鹵莽的軍事行動。韓國稱朝鮮發射的是短程彈道導彈。



朝中社17日晚引述朝鮮國防省聲明稱，美國核動力潛艦密蘇里號（USS Missouri）抵達韓國，是證明華府正在考慮核戰的最新舉動。

朝鮮稱，任何針對其使用核武的行為都將面臨先發制人和破壞性反應。

它的言論似乎是在回應美國2天前的警告。美國稱，若朝鮮對美國或盟友發動核攻擊，都會招致政權終結。

美韓核諮商小組（NCG）12月15日在華盛頓召開第二次會議，會後美韓發聯合聲明，稱美國重申堅定不移向韓國提供延伸威懾，並會迅速、壓倒性、果斷回應朝鮮對韓國的核攻擊。

日本電視台日本テレビ（NTV）其後報道稱，導彈落在日本專屬經濟區（EEZ）以外。

韓軍方則正在分析導彈型號、飛行距離等具體參數。

朝鮮導彈：朝中社2023年11月15日發布的這張照片顯示，朝鮮正在測試用於中遠程彈道導彈的新型固體燃料引擎。（Reuters）

11月任務被指失敗

朝鮮對上一次發射彈道導彈是在11月21日晚上11時05分。當時導彈從平壤順安區域發射到東海，與今次發射相隔25天。

青瓦台國家安全保障室主任對於11月21日的發射進行評論時稱：「朝鮮發射固體燃料IRBM（中程彈道導彈），不過，已確定發射失敗了。」

朝鮮2023年11月21日發射偵察衛星「萬里鏡-1號」，圖為韓國電視台報道的畫面（ REUTERS ）

稱將發射更多衛星

朝鮮不止一次表示會進行更多發射活動。朝中社12月9日發文稱朝鮮決意發射更多偵察衛星，以蒐集敵方的軍事活動資訊。

平壤11月發射的「萬里鏡1號」偵察衛星引起美日韓警戒，三國先後譴責朝鮮發射偵察衛星行為，違反聯合國安全理事會決議。

朝中社12月9日發表的評論文章稱發射偵察衛星是朝鮮自我防衛的權利，稱朝鮮決意在不久的將來發射更多偵察衛星，以蒐集敵方的軍事活動資訊。

韓美12月15日舉行核諮商小組第二次會議時，韓國國家安保室第一次長金泰孝稱，朝鮮有可能在本月試射洲際彈道導彈（ICBM）。