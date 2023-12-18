教宗方濟各87歲生日　再稱以巴戰事為「恐怖主義」

教宗方濟各（Pope Francis ）12月17日迎來他的87歲生日，在梵蒂岡獲來自兒科診所的孩童慶生，然後到聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）主持傳統聖誕節活動，呼籲各界加緊努力，為世界上飽受衝突困擾的國家實現和平。方濟各此前發表聲明，稱加沙一對在教堂尋求庇護的基督徒母女，在前一天遭以軍開槍擊斃。他對事件表示遺憾，再次指戰事為「恐怖主義」。



方濟各表示，以色列國防軍（IDF）的「狙擊手」殺死了這兩名婦女。教宗稱死者為Nahida Khalil Anton，以及她的女兒Samar Kamal Anton，她們在修道院內行走時遇害，另有7人在試圖保護他人時中槍。

方濟各稱，他繼續收到來自加沙非常嚴重和痛苦的消息。「手無寸鐵的平民是爆炸和槍擊的目標。這種情況甚至發生在聖家教區建築群內，那裡沒有恐怖分子，只有家庭、兒童、病人或殘疾人、修女，她們被『狙擊手』殺死。」

方濟各指出，這場戰爭是恐怖主義。這是他在不到一個月的時間內，第二次在談到加沙事件時使用「恐怖主義」一詞。11月22日，他分別會見以色列人質親屬，及有家人在加沙的巴勒斯坦人後稱，這是戰爭造成的後果，但目前已經超越戰爭，是恐怖主義。

猶太團體批評教宗上月使用「恐怖主義」的言論。對於教宗的最新宣示，以色列外交部發言人指仍在了解，不會立即發表評論。