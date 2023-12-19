米舒斯京訪華｜李強晤俄羅斯總理　稱中俄關係持續高水平運行

俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）12月19日至20日到中國，與中國國務院總理李強一起出席中俄總理第二十八次定期會晤。李強19日稱，在中國國家主席習近平和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的戰略引領下，中俄關係持續高水平運行。



李強表示，中方願同俄方以2024年兩國建交75周年為契機，落實好兩國元首重要共識，不斷傳承發揚中俄世代友好，推動中俄關係實現新的更大發展，給世界注入更多穩定性和正能量。

米舒斯京指，俄中關係處於歷史最高水平並保持快速發展趨勢。

他說俄方願同中方一道，落實好兩國元首共識，加強經貿、能源和投資等領域合作，加深人文交流，密切多邊溝通協調，把俄中全面戰略協作夥伴關係提升到更高水平。

米舒斯京：俄羅斯總理米舒斯京2023年12月19日抵達中國北京，準備與中國國務院總理李強一起出席中俄總理第二十八次定期會晤。（影片截圖）

兩人一起聽取中俄投資、能源合作委員會，中俄總理定期會晤委員會，中國東北地區和俄羅斯遠東及貝加爾地區政府間合作委員會，中俄人文合作委員會雙方代表工作匯報。

他們充分肯定雙方各委員會一年來高效務實的工作。雙方一致認為，當前中俄兩國都致力於發展振興，雙方要進一步提升中俄關係發展的內生動力，拓展雙邊貿易往來及農業合作，共同維護兩國能源安全，加強互聯互通，增進人員交流和地方合作，保障產業鏈供應鏈安全穩定。

兩國簽署中俄總理定期會晤聯合公報，並共同見證簽署多項雙邊合作文件。