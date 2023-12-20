澳洲法院裁定華人社團領袖犯外國干涉罪

澳洲一家法院星期二（12月19日）裁定，在華人社區協會中擔任要職的墨爾本商人、前自由黨黨員楊怡生犯有策劃外國干涉罪。



路透社報道，澳洲聯邦警察在一份聲明中稱，維多利亞州警方在2020年指控楊怡生準備或策劃外國干涉行為，法院判定他犯有這些指控。這是根據2018年制定的禁止外國干預澳洲國內政治的法律做出的第一個判決。

這一指控主要涉及楊怡生2020年6月在一次媒體活動中向時任內閣部長特奇遞交的一張小額支票，作為對皇家墨爾本醫院抗擊疫情的捐款。這筆3萬7450澳元的捐款由墨爾本當地華裔僑民籌集。

當地媒體報道稱，檢察官告訴法庭，楊怡生一直與中國情報部門保持定期聯繫，並試圖影響聯邦政府部長，以進一步實現中國共產黨的目標。

楊怡生拒絕認罪。他將在晚些時候被判刑。

楊怡生現年68歲，在越南出生，於1980年以難民身份來澳。他是大洋洲華人組織聯合會的當地主席，該組織成員包括來自越南、柬埔寨和老撾的華裔人士。

根據該法，外國干涉活動損害了澳洲的國家利益，並且是代表外國政府秘密進行的。

警方聲明稱：「外國干涉仍然是聯邦警察的一個重要的國家安全優先事項。」

該法律於2018年提交議會時，時任總理特恩布爾提到了中國政府干預澳洲政治和大學的報道，引發北京的憤怒回應。

本文獲《聯合早報》授權轉載

