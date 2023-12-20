習近平晤俄羅斯總理　稱中俄提前實現年貿易額目標　倡加強合作

中國國家主席習近平12月20日上午在人民大會堂會見俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）。他談到今年前11個月，中俄雙邊貿易提前實現了他同普京總統共同制定的年貿易額2000億美元（約1.56萬億港元）目標，又指雙方要充分發揮政治互信、經濟互補優勢，加深經貿、能源、互聯互通等領域合作。



據央視新聞20日報道，習近平稱今年以來他同普京總統兩次會晤，兩國政府、立法機構、政黨、地方開展密切交往，各領域務實合作健康穩定發展。

他指今年前11個月，中俄雙邊貿易提前實現了他同普京總統共同制定的年貿易額2000億美元目標，展現出兩國互利合作的強大韌性和廣闊前景。

他稱維護好、發展好中俄關係，是雙方基於兩國人民根本利益作出的戰略選擇。中方支持俄羅斯人民走自主選擇的發展道路。中方願同俄方以明年中俄建交75周年為新起點，不斷放大兩國高水平政治關係的積極效應，在全面推進各自經濟社會發展、實現民族復興的進程中繼續攜手前行。

習近平強調，中國經濟韌性強、潛力大、迴旋餘地廣、長期向好的基本面沒有改變。中國堅定推動高質量發展，推進高水平對外開放，將為包括俄羅斯在內的各國發展提供新機遇。雙方要充分發揮政治互信、經濟互補、設施互聯、民心互通優勢，不斷豐富合作內涵，加深經貿、能源、互聯互通等領域合作，共同維護產業鏈供應鏈安全穩定。雙方要辦好明後兩年中俄文化年，多設計、多開展豐富多彩的人文交流活動，夯實兩國世代友好的社會和民意基礎。

2023年6月26日，習近平在中南海同團中央新一屆領導班子成員集體談話並發表重要講話。（北京市人民政府網站）

米舒斯京表示，今年普京總統和習近平主席兩次成功會晤，體現了俄中雙方致力於深化全面戰略協作夥伴關係的堅定意願，俄方願同中方認真落實兩國元首達成的各項重要共識。昨天雙方成功舉行俄中總理第二十八次定期會晤。

他指俄方對兩國雙邊務實合作穩健增長感到滿意，願同中方進一步挖掘潛力，拓展經貿、能源、互聯互通等領域合作，辦好文化年，鞏固兩國人民世代友好。他又指俄方真誠祝賀中國在習近平主席領導下取得的偉大成就，預祝中國人民龍年快樂，希望新的一年裏俄中關係取得新的發展。

米舒斯京還就甘肅地震向習近平轉達俄羅斯政府和人民的慰問，表示俄方願根據中方需要提供救援幫助。習近平對此表示感謝，指出甘肅和青海發生地震後，普京總統和很多外國領導人都發來慰問電，又指中方全力組織開展救援，盡最大努力保護人民群眾的生命財產安全，目前災區的救援力量和物資充足，當地人民群眾的基本生活有保障。他指在中國共產黨堅強領導下，災區人民一定能夠戰勝災害，重建家園。