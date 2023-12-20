習近平晤俄羅斯總理 稱中俄提前實現年貿易額目標 倡加強合作
中國國家主席習近平12月20日上午在人民大會堂會見俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）。他談到今年前11個月，中俄雙邊貿易提前實現了他同普京總統共同制定的年貿易額2000億美元（約1.56萬億港元）目標，又指雙方要充分發揮政治互信、經濟互補優勢，加深經貿、能源、互聯互通等領域合作。
據央視新聞20日報道，習近平稱今年以來他同普京總統兩次會晤，兩國政府、立法機構、政黨、地方開展密切交往，各領域務實合作健康穩定發展。
他指今年前11個月，中俄雙邊貿易提前實現了他同普京總統共同制定的年貿易額2000億美元目標，展現出兩國互利合作的強大韌性和廣闊前景。
他稱維護好、發展好中俄關係，是雙方基於兩國人民根本利益作出的戰略選擇。中方支持俄羅斯人民走自主選擇的發展道路。中方願同俄方以明年中俄建交75周年為新起點，不斷放大兩國高水平政治關係的積極效應，在全面推進各自經濟社會發展、實現民族復興的進程中繼續攜手前行。
習近平強調，中國經濟韌性強、潛力大、迴旋餘地廣、長期向好的基本面沒有改變。中國堅定推動高質量發展，推進高水平對外開放，將為包括俄羅斯在內的各國發展提供新機遇。雙方要充分發揮政治互信、經濟互補、設施互聯、民心互通優勢，不斷豐富合作內涵，加深經貿、能源、互聯互通等領域合作，共同維護產業鏈供應鏈安全穩定。雙方要辦好明後兩年中俄文化年，多設計、多開展豐富多彩的人文交流活動，夯實兩國世代友好的社會和民意基礎。
米舒斯京表示，今年普京總統和習近平主席兩次成功會晤，體現了俄中雙方致力於深化全面戰略協作夥伴關係的堅定意願，俄方願同中方認真落實兩國元首達成的各項重要共識。昨天雙方成功舉行俄中總理第二十八次定期會晤。
他指俄方對兩國雙邊務實合作穩健增長感到滿意，願同中方進一步挖掘潛力，拓展經貿、能源、互聯互通等領域合作，辦好文化年，鞏固兩國人民世代友好。他又指俄方真誠祝賀中國在習近平主席領導下取得的偉大成就，預祝中國人民龍年快樂，希望新的一年裏俄中關係取得新的發展。
米舒斯京還就甘肅地震向習近平轉達俄羅斯政府和人民的慰問，表示俄方願根據中方需要提供救援幫助。習近平對此表示感謝，指出甘肅和青海發生地震後，普京總統和很多外國領導人都發來慰問電，又指中方全力組織開展救援，盡最大努力保護人民群眾的生命財產安全，目前災區的救援力量和物資充足，當地人民群眾的基本生活有保障。他指在中國共產黨堅強領導下，災區人民一定能夠戰勝災害，重建家園。