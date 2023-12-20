澳洲果園缺人　僱主開出「月薪四萬每天工作六小時」仍無人問津

澳洲氣候怡人，加上獨特的野生環境及擁有世上多個最美麗的海灘，因此是不少人的工作假期首選目的地。當地果園因此在收成季節開出優厚的薪金「搶人才」，惟仍然嚴重缺人。



英國《太陽報》12月19日報道，南澳洲（South Australia）全年都有柑橘類農作物收成，當地的求職網站目前仍顯示不同種類的薪金可觀的採摘工作。根據今年7月1日的水平，成年人果園散工的最低時薪為28.26澳元（約149港元），並隨着需求增加而上漲，估計明年中可能進一步加薪。

報道提到，薪金會視乎工作性質而有所調整，例如採摘柑橘類的工人薪金比其他水果及蔬菜的高。澳洲眾議員韋伯斯特（Anne Webster）曾在去年6月形容，位於維州及新南威爾斯（New South Wales）之間的Sunraysia地區有豐富的柑橘類收成及健康的出口市場，惟當地卻出現人手荒。

澳洲盛產柑橘類果實，每年為當地經濟帶來可觀收入，惟近年受到疫情及全球封關影響，果園出現人手荒。圖為悉尼一個水果檔。（Getty Images）

韋伯斯特表示，柑橘採摘工人的日薪為400澳元（約2,114港元），每天工作時間為早上10時半至下午4時半，每週可賺2,000澳元（約10,567港元）。她形容柑橘業市值5.2億澳元（約27.48億港元），但因為沒有足夠人手協助收成，它們掉到地上就會一文不值。

受到過去數年疫情及封關影響，澳洲的季節工人嚴重不足，政府設立計劃吸引本地及海外工人解決問題。不過面對其他工種開出更優厚的條件，例如有英國人在礦山擔任木匠半年，除稅後賺得5.2萬英鎊（約51.37萬港元），因此令果園的吸引力顯得較為薄弱。