紅海危機｜美國組護航聯盟　韓國澳洲希臘表態　中東僅巴林加入？

多艘商船在紅海遭也門胡塞武裝組織（Houthis）襲擊後，美國宣布組建「護航聯盟」保護商船，哪些國家參與、哪些國家未加入備受注目，多國也就此表態，希臘12月21日表示會派出一艘軍艦，澳洲則表示僅派員參與，不派軍艦。



此行動稱為「繁榮衛士行動」（Operation Prosperity Guardian），根據美方19日公布的10國名單，包括美國、英國、巴林（Bahrain）、加拿大、法國、意大利、荷蘭、挪威、塞舌爾（Seychelles）和西班牙。

其他多國的取態也受到關注，例如希臘21日表示會派出一艘海軍護衛艦到紅海，參與美國主導的護航行動。

韓國國防部21日則表示正在研討各種方案，將綜合考慮國家利益和地位等因素，與有關部門協商和研討支援或能貢獻力量的方案。

與美國同為澳英美聯盟（AUKUS）成員的澳洲，防長馬爾斯（Richard Marles）21日說，澳方不會向中東派遣「一艘船或一架飛機」，但會向美國領導的海上力量增派軍事人員。彭博社形容這是拒絕美國提出派遣軍艦協助保護紅海國際航道的請求。

在中東諸國內，僅有巴林列入聯盟的10國名單，未見其他區內的主要大國如沙特阿拉伯。

地緣政治顧問公司歐亞集團（Eurasia Group）分析師布魯（Gregory Brew）向《華爾街日報》指，這反映美國在平衡支持以色列對哈馬斯戰爭以及在中東地區的利益方面面臨的困難，「這些國家小心翼翼避免顯得自己選擇明確站在反對胡塞武裝的立場上。」

美國政治新聞網站《政治報》Politico則引述不具名的美國官員指，尚有數個同意實際參與的國家，只是不願公開身份。