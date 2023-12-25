法國指疑涉人口販運　扣留包機逾300名印度旅客

法國當局12月21日以涉嫌人口販賣為由，扣留一架飛機上303名印度旅客。據稱該班機以中美洲為目的地，乘客或計劃偷渡到美國或加拿大。法方因接獲舉報，下令航班停飛及進行調查。消息指出，部份乘客已在法國申請庇護。當局仍在調查乘客，可能很快獲准放行。



涉事空中巴士A340客機，屬於羅馬尼亞一間包機公司，從杜拜飛往尼加拉瓜。303名乘客大部份來自旁遮普邦，年齡最小只有21個月，有13名未成年人無人陪伴。飛機21日在法國馬恩省瓦特里（Vatry）機場加油，因遭到匿名舉報，指機上料有乘客涉人口販賣，全部人被法國當局扣留。

有消息稱，乘客可能計劃前往尼加拉瓜，再非法進入美國或加拿大。印度駐法國大使館23日表示，領事代表身已機場，使館正與法國政府合作，會盡早解決問題。

根據法律限制，民眾在機場被拘留的時間不得超過96小時，但法官有權延長至 8 天。目前，已有至少4名法官在機場處理事件，尚未確定乘客會被拘留多久，如果法官認為無拘留繼續理由，將批准乘客離境。至於15名機組人員已經當局查問，客機的扣押令已獲解除，據指最快可於25日重新起飛。