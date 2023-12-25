馬士基：準備恢復紅海亞丁灣運輸業務

丹麥航運巨頭馬士基集團（Maersk）準備恢復紅海和亞丁灣的運輸業務。



路透社報道，馬士基星期天（12月24日）發表聲明說：「截至2023年12月24日星期天，我們獲得的確認訊息是，日前宣布的多國『繁榮衛士行動』（Operation Prosperity Guardian，簡稱OPG） ，現已設立和部署，這將允許海上貿易通過紅海/亞丁灣，以及恢復使用作為亞洲和歐洲門戶的蘇彝士運河（Suez Canal，又譯：蘇伊士運河）。」

聲明說：「隨著OPG計畫的實施，我們準備允許開往東西方的船隻恢復從紅海過境。 」

馬士基將在未來幾天內公布更多細節，但它表明，如果安全狀況發生變化，可能會再次採取轉移船舶航線的措施。

過去幾週，也門胡塞武裝組織（Houthis）頻頻對航行於紅海的商船發動攻擊，以示對巴勒斯坦激進組織哈馬斯的支持。 馬士基於12月初暫停船隻通過曼德海峽（Bab al-Mandab Strait）， 這使得對全球商業至關重要的蘇彝士運河的大多數航線受影響。

紅海是進入蘇彝士運河的必經之路，而蘇彝士運河是連接東西方的最短海路。 取道紅海的貿易量佔全球貿易量的12%，這條關鍵海上航線有任何延誤或改道，都將嚴重擾亂國際貿易。

本文獲《聯合早報》授權轉載

