福島核污水｜中國禁止進口海產　日本擬拓展市場賣去歐美國家

共同社12月25日報導，日本政府在福島排放核污水排海，遭中國禁止海產進口後，日本政府決定開拓韓國及歐盟市場，把扇貝等海產賣往其他地方。



日本政府於25日召開擴大農林水產品出口的內閣會議，並修訂了相應的執行策略，維持食品出口額2025年增至2萬億日圓（約1100億港元）的目標。扇貝維持656億日圓（約35億港元）的目標額，同時根據國家和地區設定了銷售目標，並在泰國等地建立加工工場，以出口至美國等地。

中國曾經是日本水產品的最大進口國，但自核污水排海後全面中斷所有海產進口。據日本農林水產省表示，根據2022年數據，日本扇貝出口額約910億日圓（約50億港元），其中對中國的出口額約為467億日圓（約26億港元），佔總出口額的一半以上。

執行策略中還提到，要在2025年度前在全國選定50個左右致力農林水產品出口的「旗艦出口產地」，並通過補貼等方式提供支援。

韓國自2013年9月開始禁止進口福島等8個縣的水產，但在福島排放核廢水後並未有進一步禁止水產進口。韓國政府指已對進口日本水產品進行了嚴格的放射檢測，認為不會對國民的安全構成重大影響。