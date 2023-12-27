美軍空襲報復真主黨旅釀1死18傷　伊拉克政府譴責侵犯主權

伊拉克政府12月26日發聲明，譴責美國25日晚空襲該國的軍事地點，造成1人死亡、18人受傷，當中包括平民，批評是「明顯敵對行為」。事源與伊朗結盟的民兵組織「真主黨旅」（Kataib Hezbollah）25日向美軍發動無人機襲擊，造成一人命危、兩人受傷，美國當晚以空襲報復。



伊拉克政府譴責，美國的襲擊是侵犯是「對伊拉克主權不可接受的侵犯，構成明顯敵對行為，與追求建立安全與穩定的共同利益背道而馳，也違背美方宣稱要加強與伊拉克關係的說法。但聲明同時重申，民兵組織襲擊駐有聯軍顧問的軍事基地，也是明顯敵對行為。

真主黨旅隨後在社群媒體發文稱，批評伊克拉政府指責該組織，警告不要考驗該組織的耐性，又指會繼續攻擊美軍。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）26日曾發聲明稱，美軍位於伊北埃爾比勒（Erbil）的埃爾比勒空軍基地（Erbil Air Base）25日遭到無人機攻擊。白宮國家安全委員會（NSC）發言人沃森（Adrienne Watson）說，民兵組織「真主黨旅」及附屬武裝組織就襲擊認責，美軍以空襲對方3個設施報復。