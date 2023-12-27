日本獎勵生育 東京澀谷區建「豪華廉租屋」捱批：住得起活不了
在通貨膨脹的時代，日本東京新建公寓的平均價格都已非一般中產階級買得起。今年4月，東京政府啟動新房屋優惠政策，為計劃結婚的夫婦以及撫養孩子的家庭提供政府租房優惠，以及在市區翻新老人居住的舊公寓，並在名牌時尚大街蓋一座豪華公寓，以吸引小家庭回歸城區，不料卻引發爭議。
本文獲《聯合早報》授權轉載；撰文：符祝慧
目前，在東京任何地區要擁有一個42平方米的公寓單位，打底也要6000萬日圓（約328.5萬）以上。位於名牌店林立的澀谷區新建名為「都營北青山三丁目」的20層塔式公寓，設有托兒所和兒童中心，也旨在吸引育嬰小家庭。
由於公寓距離表參道車站僅5分鐘，又是一棟新蓋的政府公寓，成了東京獨一無二的價廉物美豪華塔樓。
東京政府的這棟豪華政府出租公寓按照家庭收入而定，每月租金最高是6萬2000日圓（約3,395港元）。不過，公開申請消息發佈後，蜂擁而至的並非申請表格而是大量的批評。
據稱，該出租廣告發出後，一間房只收到16份申請，而當局收到的負面反饋則不少。比如，有報道指出，「這一豪華政府公寓的租金雖然是市場價格的三分之一，但所供應的單位太小，並不適合小家庭居住。」
此外，也有評論提出，規定申請者年收入設在350萬日圓以下，一般在東京的上班族很難低於這個水平。即使收入低的家庭搬到這一公寓，也難擔保他們是否在表參道這個高檔區能活得安樂，因為「在高檔餐廳林立的表參道，找不到適合中等家庭消費的超市」。
東京當局的高檔公寓招租未獲得好評，也凸顯了日本城區新生代面臨的住房難題。
《日本經濟新聞》指出，日本地方政府提供的公共住房向來是以低收入者為主，但租房問題目前已在日本新生代中蔓延。通貨膨脹加上長期的低工資，造成許多中產階級沒能力買房。很多人結婚，只能考慮租賃房子。
據報道，公寓價格飆升，估計日本租金價格還將不斷高升。根據數據，東京的房地產價格是10年前的1.5倍多。
另外，東京市區的新公寓供應量每年最多只有5萬間左右，預計未來新公寓的供應量還會下降，繼續暴漲的租金將成為中產階級的一大住房問題。