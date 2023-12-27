日本獎勵生育　東京澀谷區建「豪華廉租屋」捱批：住得起活不了

在通貨膨脹的時代，日本東京新建公寓的平均價格都已非一般中產階級買得起。今年4月，東京政府啟動新房屋優惠政策，為計劃結婚的夫婦以及撫養孩子的家庭提供政府租房優惠，以及在市區翻新老人居住的舊公寓，並在名牌時尚大街蓋一座豪華公寓，以吸引小家庭回歸城區，不料卻引發爭議。



本文獲《聯合早報》授權轉載；撰文：符祝慧



日本樓市・日本住屋・日本樓價・日本物業・投資日本：圖為2021年7月28日在日本東京舉行的奧運鐵人三項賽場館台場海洋公園附近一間公寓的陽台上懸掛日本和哈薩克國旗。（Getty）

目前，在東京任何地區要擁有一個42平方米的公寓單位，打底也要6000萬日圓（約328.5萬）以上。位於名牌店林立的澀谷區新建名為「都營北青山三丁目」的20層塔式公寓，設有托兒所和兒童中心，也旨在吸引育嬰小家庭。

由於公寓距離表參道車站僅5分鐘，又是一棟新蓋的政府公寓，成了東京獨一無二的價廉物美豪華塔樓。

東京政府的這棟豪華政府出租公寓按照家庭收入而定，每月租金最高是6萬2000日圓（約3,395港元）。不過，公開申請消息發佈後，蜂擁而至的並非申請表格而是大量的批評。

圖為2023年9月20日，鏡頭下位處高樓大廈之間的日本晴空塔。（Reuters）

據稱，該出租廣告發出後，一間房只收到16份申請，而當局收到的負面反饋則不少。比如，有報道指出，「這一豪華政府公寓的租金雖然是市場價格的三分之一，但所供應的單位太小，並不適合小家庭居住。」

此外，也有評論提出，規定申請者年收入設在350萬日圓以下，一般在東京的上班族很難低於這個水平。即使收入低的家庭搬到這一公寓，也難擔保他們是否在表參道這個高檔區能活得安樂，因為「在高檔餐廳林立的表參道，找不到適合中等家庭消費的超市」。

圖為2020年7月10日，日本上班族穿過日本東京品川站。 (Getty)

東京當局的高檔公寓招租未獲得好評，也凸顯了日本城區新生代面臨的住房難題。

《日本經濟新聞》指出，日本地方政府提供的公共住房向來是以低收入者為主，但租房問題目前已在日本新生代中蔓延。通貨膨脹加上長期的低工資，造成許多中產階級沒能力買房。很多人結婚，只能考慮租賃房子。

據報道，公寓價格飆升，估計日本租金價格還將不斷高升。根據數據，東京的房地產價格是10年前的1.5倍多。

另外，東京市區的新公寓供應量每年最多只有5萬間左右，預計未來新公寓的供應量還會下降，繼續暴漲的租金將成為中產階級的一大住房問題。