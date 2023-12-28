韓國與海合會達成自貿協定

韓國政府宣布，韓國與海灣阿拉伯國家合作委員會（簡稱海合會）達成自由貿易協定。這是韓國簽署的第25個自貿協定。



韓聯社報道，韓國產業通商部星期四（12月28日）說，韓國貿易部長安德根當天同海合會秘書長布達維在首爾舉行會談，雙方就韓海自貿協定達成一致，並簽署了共同宣言。

安德根說，這象徵着韓國與中東之間的合作邁入新的階段，將基於此次合作集中推進雙方產業、能源和資源方面的合作，進而促進經貿和能源之間的協同效應最大化。

這份自貿協定生效後，韓國和海合會將分別取消89.9%和76.4%的稅目關稅，海合會還將在這一基礎上對4.1%的產品減讓關稅。

圖為2016年5月26日，韓國仁川港貨櫃碼頭，一輛貨櫃車在一批貨櫃間行駛。（Reuters）

報道指，海合會成員國將在未來20年內分階段取消對韓國主要出口產品徵收的5%關稅，包括內燃機汽車、汽車零部件、機械類和武器類。武器類方面，海合會決定取消火箭發射器、導彈、彈藥、戰車和裝甲車等大部分產品的關稅。

韓國則將逐步減讓對液化天然氣、液化石油氣等海合會主要出口產品的關稅。韓國進口最多的原油不在關稅減讓範圍內。

韓國與海合會於2008年啟動自貿協定談判進程，在2010年中斷後長期沒有取得進展，後於去年恢復談判。

本文獲《聯合早報》授權轉載

