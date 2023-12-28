拉夫羅夫晤蘇傑生：俄羅斯支持印度「入常」
撰文：張顥庭
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俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）12月27日與印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）會面後表示，俄羅斯支持印度申請成為聯合國安理會常任理事國。蘇傑生正訪問莫斯科。
塔斯社27日引述拉夫羅夫稱，二人也同意在啟動南北走廊計劃的框架內，展開一系列擴大合作舉措。
聯合國安理會由15個成員國組成，包括英國、法國、美國、中國、俄羅斯5個常任理事國，以及由聯合國大會選出、任期兩年的10個非常任理事國。印度、日本、巴西、德國均積極爭取常任理事國席位。
俄衛網27日報道，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）當晚在克里姆林宮會見蘇傑生時，邀請印度總理莫迪（Narendra Modi）訪問俄羅斯。蘇傑生表示，期待兩國領袖在2024年會晤。
中印關係密切。自2022年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭後，多國紛紛譴責俄羅斯，但印度並無加入它們的行列。9月9日至10日由新德里舉行的二十國集團峰會，身為東道主的印度提議在譴責戰爭的聲明中加入中俄觀點，以顯示峰會不是地緣政治的場所。此外印度大量購買俄羅斯石油，雙方貿易額亦迅速增加。