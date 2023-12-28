拉夫羅夫晤蘇傑生：俄羅斯支持印度「入常」

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）12月27日與印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）會面後表示，俄羅斯支持印度申請成為聯合國安理會常任理事國。蘇傑生正訪問莫斯科。



2023年12月27日俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）在俄羅斯莫斯科舉行會談。（Kremlin via REUTERS）

塔斯社27日引述拉夫羅夫稱，二人也同意在啟動南北走廊計劃的框架內，展開一系列擴大合作舉措。

聯合國安理會由15個成員國組成，包括英國、法國、美國、中國、俄羅斯5個常任理事國，以及由聯合國大會選出、任期兩年的10個非常任理事國。印度、日本、巴西、德國均積極爭取常任理事國席位。

2023年12月27日俄羅斯外交部長拉夫羅夫和印度外交部長蘇傑生在俄羅斯莫斯科舉行會談後出席聯合新聞發布會。（Pool via REUTERS）

俄衛網27日報道，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）當晚在克里姆林宮會見蘇傑生時，邀請印度總理莫迪（Narendra Modi）訪問俄羅斯。蘇傑生表示，期待兩國領袖在2024年會晤。

中印關係密切。自2022年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭後，多國紛紛譴責俄羅斯，但印度並無加入它們的行列。9月9日至10日由新德里舉行的二十國集團峰會，身為東道主的印度提議在譴責戰爭的聲明中加入中俄觀點，以顯示峰會不是地緣政治的場所。此外印度大量購買俄羅斯石油，雙方貿易額亦迅速增加。