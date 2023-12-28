中國半導體專利申請佔比20年來猛增　核心技術向中美集中愈加明顯

當地時間27日，韓媒《中央日報》發布了其與大韓商工會議所，對韓國、美國、中國、日本、歐盟等世界五大知識產權局（IP5）申請的半導體專利的分析結果，發現在過去20年裏，中國申請的半導體專利在IP5中所佔份額從2003年的14%猛增至2022年的71.7%。同時，在全球半導體技術專利中，在中美申請註冊的專利比重從45.6%飆升至92.9%。



韓媒認為，隨着半導體領先地位的競爭愈發激烈，「核心技術向中美集中的現象也越來越明顯」。反之，韓國半導體專利的急劇下降，和其作為專利註冊地的吸引力不足都令人倍感擔憂。

《中央日報》分析稱，從過去20年專利申請數量來看，中國「半導體崛起」的地位得到「認證」。據其報道，2003年，中國在中國國家知識產權局申請的半導體專利佔IP5的14%，去年已經劇增至71.7%。

此外，從2018年至2022年，中國在這5年間的IP5半導體專利申請數（13.5428萬件）排名第一，遠超排名第二的美國（8.7573萬件），而這一數據是幾乎比15年前（2003-2007年）翻了5番還多。

報道還提到，在過去10年，中國在不僅在半導體小部件領域（材料、零部件、設備）獲得了很多技術專利，在舊型、通用半導體、最尖端半導體等領域同樣成果頗豐。不過，在衡量所有專利質量的被引用指數（CPP）上，中國為2.89，低於美國（6.96）和韓國（5.15）。

中美晶片戰・中美貿易：圖為2022年2月25日路透社拍攝的設計照片。相中見電腦電路板上的半導體晶片。（Reuters）

《中央日報》總結稱，由此可見，美國在先進半導體等技術專利的質量上佔據優勢，而中國在半導體專利的數量上領先。報道援引韓國知識產權研究所研究員郭賢（音）分析稱，每個國家的專利申請數量是預測每個國家半導體產業增長潛力和市場擴張的重要指標，中國正在以數量增長為基礎，謀求質的鉅變，CPP較高的韓國不能掉以輕心。

將視線回到韓國，《中央日報》認為，韓國在全球半導體領域競爭中的「弱勢」愈加明顯。

據報道，過去5年，韓國申請的半導體專利為1.8911萬件，與中美差距較大，僅略高於排名第四的日本（1.8602萬件）。同時，去年韓國半導體專利的IP5份額也從2003年的21.2%降至2.4%。《中央日報》在另一篇社論中擔憂，如果韓國半導體行業不進行一場「刻骨革新」，未來10年內甚至可能會被日本超越。

此外，雖然韓國企業三星電子和SK海力士在存儲器半導體領域佔據主導地位，但作為人工智能核心的系統半導體在全球半導體競爭中屬於「薄弱環節」。如果將半導體相關專利數量按領域分類，韓國在過去20年的系統半導體為3.3291萬件，在所有韓國半導體專利中佔比57%，也與其他四者差距較大。

《中央日報》還關注到，在全球半導體技術專利中，在中美申請註冊的專利比重從45.6%飆升至92.9%。報道認為，隨着半導體領先地位的競爭越發激烈，半導體核心技術越來越集中於美國和中國，而韓國作為專利註冊處的「魅力下降」。

而且在IP5半導體技術專利申請企業、機構前10名中，來自中國大陸的部分，也從20年前的「獨苗」中國科學院（2003年第9名，2022年第10名），變成如今佔領「半壁江山」的光景——新加入百度（第2名）、中國平安（第4名）、騰訊（第6名）和華為（第9名）。韓國則從2003年由三星電子（第1名）和LG電子（第10名）佔據榜單頭尾，到如今僅剩三星（第3名）一家上榜。

「中美矛盾加深帶來的危機感正在激勵中國半導體技術的發展。」大韓商工會議所產業政策組首席研究員尹正錫（音）表示，「韓國有必要前瞻性地考慮補貼政策，以維持國內半導體產業的全球競爭力。」

中美關係・中美晶片戰・中美貿易戰：在這張攝於2023年7月5日的設計圖片，可見迷你的工人模型放置在中國國旗以及帶有半導體晶片的印刷電路板之間。（Reuters）

早些時候（14日），韓媒《東亞日報》曾以「美國打壓中國，韓國搖搖欲墜」為題報道稱，在美國對華牽制手段升級後，韓國半導體設備、原材料、零部件企業經營環境也變得艱難，首當其衝被波及。面對日漸增加的行業困境，當地時間12月13日，韓國總統尹錫悦對荷蘭進行國事訪問，韓國寄希望於與荷蘭結為涵蓋政府、企業及高校合作的「半導體同盟」能夠提升自身競爭力。

尹錫悦行前接受法媒採訪稱，中美戰略競爭日趨激烈，半導體產業的戰略重要性高於以往任何時期。因此，該聯盟也被分析視作韓國出於政治考量向西方國家靠攏的舉動，但這同時意味着韓國半導體產業的未來前景仍不可避免地看美國對華政策的「臉色」。

韓媒引述韓國業界分析稱，美國牽制手段升級後，中國正在其國內迅速構建相關生態系統，韓企對華出口之路也隨之受阻，「韓企產品在中國半導體市場上的立足之地正在縮小。」報道稱，韓國大部分業內人士認為，美國的做法反而加速了中國半導體自立的速度，而中國的嘗試也不會只停留在傳統晶片上，「美國愈是勒緊，中國自立的速度就愈快，因此更加可怕」。

韓國貿易協會12日發布的統計數字顯示，今年1—10月韓國對華半導體設備出口額約為6.9億美元，比去年同期減少38.9%，而去年中國市場佔韓國半導體裝備出口的比例高達56%，對韓國而言是「絕對的市場」。

韓國對外經濟政策研究院副研究員金赫中（音）最近以中國海關總署的統計為基礎，對中國國內傳統半導體生產地區的設備進口額進行分析的結果也顯示，中國1—9月的總進口規模按年增加了62.5%，但從韓國的進口額卻減少了33.2%。

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