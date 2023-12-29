以色列承認用錯空襲彈藥　加沙難民營慘重傷亡「本可避免」

加沙中部邁加齊難民營（Maghazi）於平安夜遭以軍空襲， 整個住宅區被夷為平地，加沙衛生部指至少70人死，美媒稱至少106人。《以色列時報》報道，有以色列官員承認因使用的彈藥不當，造成「本來是可以避免」的慘重傷亡。



《以色列時報》報道，一名以軍官員告12月28日接受以色列公共廣播公司 （Israeli Public Broadcasting Corporation，IPBC）旗下電台Kan的訪問時稱，空襲使用的彈藥類型，與原定的性質不符，造成廣泛的附加傷害。他強調，以軍的目標是哈馬斯份子，對造成非戰鬥人員傷亡表示遺憾。

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以色列國防軍發言人同日稱，空軍當日在附近兩個相鄰地點攻擊「幾名哈馬斯份子」。 聲明強調，空襲前「已採取措施」，以盡量減少對非戰鬥人員的傷害。 但初步調查顯示，有其他建築物遭到攻擊，且意外導致平民受傷，軍方仍在進一步調查事件。

以軍聲明補充說，對平民傷亡感到遺憾，以軍正努力從事件中吸取教訓，強調正致力減少對平民造成傷害，但由於哈馬斯的軍事基礎設施深入平民區，令情況變得複雜。

加沙衞生部門28日稱，自10月7日以來，加沙死亡人數增至2.13萬人，24小時內至少210人喪生。而28日當天，以色列再對加沙南部主要城鎮拉法（Rafah）發動空襲，造成至少20人死亡、55人受傷。據當地醫務人員表示，受襲擊建築物收容流離失所的平民。