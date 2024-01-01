德國警方拘3人　指涉嫌策劃除夕襲擊科隆大教堂

德國警方在除夕（12月31日）宣布，拘捕3名涉嫌圖謀襲擊科隆大教堂（Cologne Cathedral）的疑犯。警方指出，他們計劃在除夕當日，以汽車襲擊這座擁有 800 年歷史的哥德式建築，具體細節方式尚不清楚。當局已派搜索犬搜查大教堂的地下停車場，並派出上千名警力，加強保護大教堂及科隆市中心。



警方指3個人已被拘留，並在住處搜出通訊設備。在除夕當日，大教堂內部和周圍加強了安全措施。 警方向民眾表示，如果看到攜帶機關槍及穿防彈衣的警員，不用擔心。

調查人員是於12月30日發現證據，顯示3人與一名30 歲的塔吉克男子有關，該男子據稱與伊斯蘭極端組織有聯繫，並自12月24日起被拘留。而此一威脅也導致大教堂自平安夜起，一直對遊客關閉。最近幾天，只有信徒被允許進入教堂進行彌撒，但必須接受徹底安全檢查。

當局也額外派出數千名警力在柏林巡邏，除由於科隆的恐襲陰霾，去年的慶祝活動曾爆發暴力衝突，加上以巴戰事也令全球安全風險增加。

德國傳媒日前報道，該名塔吉克人在德國被捕當天，奧地利當局亦在維也納拘捕3名塔吉克人，據指他們均隸屬於一個龐大網絡。

當局也額外派出數千名警力在柏林巡邏，除由於科隆的恐襲陰霾，去年的慶祝活動也因暴力衝突而蒙上陰影，狂歡者圍攻試圖救助病人的急救人員。