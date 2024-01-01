新年2024｜美國駐華大使發文慶中美建交45周年　祝福中國人民

撰文：許懿安
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美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）1月1日通過社交平台X發文：「45年前的今天，1979年1月1日，美利堅合眾國和中華人民共和國正式建立了外交關係。祝中國人民新年快樂。」

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