尼日利亞商人嘗試收購錫菲聯　 遭揭發欺騙投資者惹官非

美國曼哈頓檢察部門刑事起訴一名尼日利亞金融科技商人，指控對方就公司財務狀況欺騙投資者。該名商人較早時曾經嘗試收購英超球會錫菲聯（Sheffield United）不果。



路透社1月2日報道，美國檢察部門起訴總部位於新澤西州的Tingo Group前行政總裁Odogwu Banye Mmobuosi，包括在2019至2023年期間，向美國證交會作出虛假陳述，訛稱旗下的兩家公司Tingo Mobile及Tingo Foods有數以千萬美元計的利潤。

起訴書提到，Tingo Mobile聲稱向尼日利亞農民提供手提電話及相關服務；Tingo Foods則自稱為食品加工商。

該兩家公司其後售予Tingo Group及Agri-Fintech Holdings，不實地展示它們為擁有豐富資金和製造收入的公司，並透過操控股價出售股票及挪用公款，侵吞最少1600萬美元，用於購買名貴房車和乘坐私人飛機外遊，以及嘗試收購當時仍在英冠角逐的錫菲聯。

美國證監會去年12月18日民事起訴Mmobuosi策劃詐騙後，他在20日暫時辭去Tingo Group聯合行政總裁一職，目前下落不明。

而在起訴書內容曝光前，知名沽空機構興登堡研究公司（Hindenburg Research）曾指控Tingo Group偽造財政報告，以及質疑Mmobuosi發明尼日利亞首個流動付款應用程式的言論。