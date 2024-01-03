羽田JAL飛機起火︱日本2部門各調查　專家：海保廳飛機位置成重點

日航（JAL）一架A350型客機（航班編號JL516）1月2日下午在羽田機場跑道降落時，與海上保安廳一架飛機擦撞起火，海保廳飛機有5人死亡。日本東京警視廳與日本運輸安全委員會分別展開調查。有專家認為，事發時海保廳飛機所在位置是調查重點。



共同網3日稱，東京警視廳3日以涉嫌業務上過失致人死傷為由，對起火的日航客機和事故現場跑道展開調查取證，以及在東京機場警署設立專案組，向相關人員詢問情況，以全面啟動調查。

東京消防廳為鎖定起火原因，調查兩架飛機。

日本運輸安全委員會（JTSB）派出6名航空事故調查官，從2日晚間起在跑道持續展開機體確認工作。JTSB的調查官3日稱，已尋回海保廳飛機的飛行數據記錄儀以及話音記錄器。

羽田機場飛機相撞起火：2024年1月2日下午5時47分左右，日航JL516航班客機降落羽田機場C跑道時，與準備起飛的海保廳飛機擦撞起火（01製圖）

路透社3日引述知情人士稱，JTSB正調查此案，飛機製造商空中巴士（Airbus）組成的法國專家小組以及製造飛機引擎的勞斯萊斯（Rolls-Royce）組成的英國小組，也會參與調查。

報道引述英國顧問公司Ascend by Cirium的航空安全總監海斯（Paul Hayes）稱，一個明顯的問題是海上保安廳飛機事發時是否在跑道上，如果是的話，原因是什麼。

日本放送協會（NHK）3日指，海保廳飛機的機長在獲救後稱當時已獲准起飛，但NHK也引述國土交通省相關人士稱，事發前空中交通管制員向日航客機發出着陸許可，允許進入跑道，另外要求海保廳飛機「前往跑道入口外側」。

日本國土交通省3日公布空中交通管制員與兩架飛機之間的通訊紀錄，顯示事發時海保廳飛機被指示前往跑道停靠位置，並沒獲得起飛許可。