中國商務部：對歐盟進口白蘭地作反傾銷立案調查

中國商務部網站1月5日稱，中華人民共和國商務部於2023年11月30日收到中國酒業協會代表國內白蘭地產業正式提交的反傾銷調查申請，申請人請求對原產於歐盟的進口裝入200升以下容器的蒸餾葡萄酒製得的烈性酒進行反傾銷調查。



中國商務部依據《中華人民共和國反傾銷條例》有關規定，對申請人的資格、申請調查產品的有關情況、中國同類產品的有關情況、申請調查產品對國內產業的影響、申請調查國家（地區）的有關情況等進行了審查。

白蘭地（Brandy）是通過蒸餾葡萄酒而得到的一款烈酒。 ( Bhager/Unsplash )

根據申請人提供的證據和商務部的初步審查，申請人相關白蘭地的合計產量在2019年、2020年、2021年、2022年和2023年上半年均佔同期中國同類產品總產量的主要部份，符合《中華人民共和國反傾銷條例》第十一條和第十三條有關國內產業提出反傾銷調查申請的規定。同時，申請書中包含了《中華人民共和國反傾銷條例》第十四條、第十五條規定的反傾銷調查立案所要求的內容及有關證據。

根據上述審查結果，依據《中華人民共和國反傾銷條例》第十六條的規定，商務部決定自2024年1月5日起對原產於歐盟的進口相關白蘭地進行反傾銷立案調查。