美國大選2024︱特朗普艾奧瓦州開始拉票　談國會騷亂「避重就輕」

1月6日是美國國會騷亂3周年，共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）在此前一天（5日）往全國最早展開黨內初選的艾奧瓦州（Iowa），以此作為他今年競選活動的第一站。



共和黨15日於艾奧瓦州舉行黨團會議，以會議方式選出該州獲提名資格的候選人，揭開初選季序幕。

特朗普5日往蘇森特（Sioux Center）舉行首場競選活動，呼籲選民參與共和黨黨團會議，隨後轉到梅森（Mason）繼續造勢。他6日會到紐頓（Newton）及克林頓市（Clinton）出席活動。

他5日蘇森特發言時是並無提及國會騷亂發生的日期，但就那些因參與騷亂而被監禁的人的待遇表示不滿，稱他們是「人質」，並稱這將「成為我們國家歷史上最悲傷的事情之一」。

美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）2024年1月5日赴艾奧瓦州（Iowa）梅森（Mason）造勢。（Reuters）

特朗普因涉及國會騷亂、私藏機密文件等面臨多項指控。然而，RealClearPolitics民調顯示，他在艾奧瓦州的支持率仍拋離美國前駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）及佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）逾30個百分點。

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